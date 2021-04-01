Женская сборная России по хоккею начнет чемпионат мира 8 мая матчем с командой Швейцарии

Сборная России будет играть в группе А, все матчи в которой пройдут в Галифаксе. Вторую встречу россиянки проведут 9 мая против канадок. Затем пройдут матчи со сборными США (10 мая) и Финляндии (11 мая).

В группе B будут выступать сборные Чехии, Германии, Японии, Дании и Венгрии. Их матчи пройдут в Труро.

13 мая пройдут четвертьфинальные встречи, 15 мая — полуфинальные. Финал и матч за третье место состоятся 16 мая в Галифаксе.