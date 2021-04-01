Женская сборная России по хоккею начнет чемпионат мира 8 мая матчем с командой Швейцарии
ТАСС, 1 апреля. Женская сборная России 8 мая проведет первый матч на чемпионате мира по хоккею в Канаде против команды Швейцарии. Об этом сообщает
ТАСС, 1 апреля. Женская сборная России 8 мая проведет первый матч на чемпионате мира по хоккею в Канаде против команды Швейцарии. Об этом сообщает
Сборная России будет играть в группе А, все матчи в которой пройдут в Галифаксе. Вторую встречу россиянки проведут 9 мая против канадок. Затем пройдут матчи со сборными США (10 мая) и Финляндии (11 мая).
В группе B будут выступать сборные Чехии, Германии, Японии, Дании и Венгрии. Их матчи пройдут в Труро.
Турнир 2020 года был отменен