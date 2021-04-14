Глава Федерации хоккея Латвии обеспокоен неготовностью ледовых площадок к ЧМ-2021 в Риге

«Времени нет, все работают в усиленном режиме. Нужно надеяться, что все получится. Больше всего волнует инфраструктура. Вторая арена и тренировочный холл должны быть готовы в срок», — передает его слова в среду местный портал DELFI.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--172e6861adc6d78c7d26" data-vnd="172e6861adc6d78c7d26" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=172e6861adc6d78c7d26" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывает ледовый холл стадиона «Даугава», который послужит тренировочной ареной. «Нас беспокоит ситуация вокруг “Даугавы”, потому что ее нужно было сдать в эксплуатацию 17 марта. В настоящее время мы не видим, чтобы там был лед. Нам каждую неделю обещают, что лед вот-вот начнут заливать, но холл до сих пор не сдан в эксплуатацию», — отметил он.

Команда Латвия

Не готова к мировому первенству и арена «Олимпийский спортивный центр». «Работы в “Олимпийском спортивном центре” начались более недели назад. Надеемся, что там все справятся со своими обязанностями», — подчеркнул он.

Калвитис также не стал скрывать своего недовольства по поводу того, что правительство Латвии не нашло возможности вакцинировать игроков и тренеров национальной сборной от коронавируса. «Мы подали заявку на вакцины вовремя. Согласно нашему плану, их должны были сделать в начале марта, чтобы хоккеисты получили обе дозы перед нагрузками. Вакцины нам не предоставили», — добавил президент федерации.