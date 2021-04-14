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12:55 (мск), источник: ТАСС

Глава Федерации хоккея Латвии обеспокоен неготовностью ледовых площадок к ЧМ-2021 в Риге

РИГА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис выразил обеспокоенность в связи с недостаточной готовностью инфраструктуры к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Он также возмутился тем, что игроки латвийской сборной до ответственного турнира не получат прививки от коронавируса, поэтому им придется столкнуться с риском для здоровья.

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Источник: РИА "Новости"

«Времени нет, все работают в усиленном режиме. Нужно надеяться, что все получится. Больше всего волнует инфраструктура. Вторая арена и тренировочный холл должны быть готовы в срок», — передает его слова в среду местный портал DELFI.

Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывает ледовый холл стадиона «Даугава», который послужит тренировочной ареной. «Нас беспокоит ситуация вокруг “Даугавы”, потому что ее нужно было сдать в эксплуатацию 17 марта. В настоящее время мы не видим, чтобы там был лед. Нам каждую неделю обещают, что лед вот-вот начнут заливать, но холл до сих пор не сдан в эксплуатацию», — отметил он.

Команда
Латвия

Не готова к мировому первенству и арена «Олимпийский спортивный центр». «Работы в “Олимпийском спортивном центре” начались более недели назад. Надеемся, что там все справятся со своими обязанностями», — подчеркнул он.

Калвитис также не стал скрывать своего недовольства по поводу того, что правительство Латвии не нашло возможности вакцинировать игроков и тренеров национальной сборной от коронавируса. «Мы подали заявку на вакцины вовремя. Согласно нашему плану, их должны были сделать в начале марта, чтобы хоккеисты получили обе дозы перед нагрузками. Вакцины нам не предоставили», — добавил президент федерации.

«Теперь каждый игрок будет представлять собой риск для команды. Будем надеяться, что мы сможем защитить наших игроков от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19», — подытожил Калвитис.

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