Глава Федерации хоккея Латвии обеспокоен неготовностью ледовых площадок к ЧМ-2021 в Риге

«Времени нет, все работают в усиленном режиме. Нужно надеяться, что все получится. Больше всего волнует инфраструктура. Вторая арена и тренировочный холл должны быть готовы в срок», — передает его слова в среду местный портал DELFI.
По его словам, наибольшую обеспокоенность вызывает ледовый холл стадиона «Даугава», который послужит тренировочной ареной. «Нас беспокоит ситуация вокруг “Даугавы”, потому что ее нужно было сдать в эксплуатацию 17 марта. В настоящее время мы не видим, чтобы там был лед. Нам каждую неделю обещают, что лед вот-вот начнут заливать, но холл до сих пор не сдан в эксплуатацию», — отметил он.
Не готова к мировому первенству и арена «Олимпийский спортивный центр». «Работы в “Олимпийском спортивном центре” начались более недели назад. Надеемся, что там все справятся со своими обязанностями», — подчеркнул он.
Калвитис также не стал скрывать своего недовольства по поводу того, что правительство Латвии не нашло возможности вакцинировать игроков и тренеров национальной сборной от коронавируса. «Мы подали заявку на вакцины вовремя. Согласно нашему плану, их должны были сделать в начале марта, чтобы хоккеисты получили обе дозы перед нагрузками. Вакцины нам не предоставили», — добавил президент федерации.
«Теперь каждый игрок будет представлять собой риск для команды. Будем надеяться, что мы сможем защитить наших игроков от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19», — подытожил Калвитис.