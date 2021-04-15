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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жамнов и Лещев присоединятся к сборной России в ходе подготовки к ЧМ-2021

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Тренеры Алексей Жамнов и Альберт Лещев присоединятся к сборной России позже в ходе подготовки к чемпионату мира в Риге, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР).

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В четверг был объявлен состав сборной России на матчи Еврочелленджа с командой Белоруссии, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля. Подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, начинают девять тренеров СКА из Санкт-Петербурга: Валерий Брагин, Александр Титов, Алексей Бабинцев, тренер вратарей Рашит Давыдов, Дэниэл Бохнер, Ларс Юханссон, тренеры по физподготовке Александр Трошин, Юрий Жданов и Артем Нехороших.

Отмечается, что главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев присоединится к национальной команде после чемпионата мира для игроков до 18 лет, который пройдет в США с 26 апреля по 6 мая.

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