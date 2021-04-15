Жамнов и Лещев присоединятся к сборной России в ходе подготовки к ЧМ-2021

В четверг был объявлен состав сборной России на матчи Еврочелленджа с командой Белоруссии, которые пройдут в Москве 23 и 24 апреля. Подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, начинают девять тренеров СКА из Санкт-Петербурга: Валерий Брагин, Александр Титов, Алексей Бабинцев, тренер вратарей Рашит Давыдов, Дэниэл Бохнер, Ларс Юханссон, тренеры по физподготовке Александр Трошин, Юрий Жданов и Артем Нехороших.