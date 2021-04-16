Сборная Казахстана по хоккею натурализовала шведского защитника из «Барыса» перед ЧМ-2021
Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг попал в расширенный состав сборной Казахстана по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в
Шведский защитник «Барыса» Виктор Сведберг попал в расширенный состав сборной Казахстана по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира в
Ранее столичный клуб продлил контракт с игроком для привлечения его к играм за национальную команду. Однако официальной информации о получении казахстанского паспорта Сведбергом не было. При этом в ходе сезона он получил травму, вследствие чего не мог помочь «Барысу» в КХЛ. Сейчас он — в составе сборной, которая подготовку к ЧМ начнет в
По завершении сборов в столице команда отправится в Ригу, где 13 и 15 мая сыграет два контрольных матча со сборной Беларуси.
Первую встречу на чемпионате мира сборная Казахстана проведет 22 мая против хозяев турнира.