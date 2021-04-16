Сборная Казахстана по хоккею натурализовала шведского защитника из «Барыса» перед ЧМ-2021

Ранее столичный клуб продлил контракт с игроком для привлечения его к играм за национальную команду. Однако официальной информации о получении казахстанского паспорта Сведбергом не было. При этом в ходе сезона он получил травму, вследствие чего не мог помочь «Барысу» в КХЛ. Сейчас он — в составе сборной, которая подготовку к ЧМ начнет в Нур-Султане на «Барыс Арене». Официально все игроки соберутся 29 апреля.