Ротенберг: ФХР проделала большую работу, чтобы Мирошниченко сыграл на ЮЧМ

Юниорский чемпионат мира пройдет в Техасе (города Фриско и Плейно) с 26 апреля по 6 мая. Ранее стало известно, что миграционная служба США по неизвестным причинам не позволяет въехать Мирошниченко в страну, даже несмотря на наличие у него визы.

«Мы проделали большую работу, чтобы Мирошниченко смог принять участие в юниорском чемпионате мира. Были в постоянном контакте с Международной федерацией хоккея (IIHF) и Американской ассоциацией хоккея (USA Hockey). Очень многое решили наши хорошие отношения с этой организацией, — сказал Ротенберг, слова которого РИА Новости предоставила пресс-служба национальной команды. — Наши партнеры приложили очень большие усилия, чтобы Иван смог попасть на территорию США. Мы благодарим USA Hockey, Олимпийский комитет США, IIHF и лично ее президента Рене Фазеля за помощь».