Доус и новые кандидаты для «Барыса», или кто мог бы заинтересовать в сборной Казахстана перед ЧМ

В сборную Казахстана перед чемпионатом мира в элитном дивизионе вызваны не только игроки «Барыса», но и представители некоторых других команд. О кандидатах, которых могут еще заиграть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в материале корреспондента Vesti.kz.

В расширенный список национальной команды попали 15 игроков, которые не играли в сезоне за «Барыс», но почти все они имеют к нему прямое отношение. В перспективе — это будущие игроки столичного клуба.

Команда Казахстан

Вратари:

— Никита Бояркин («Сарыарка») — 22 года, 187 сантиметров и 80 килограммов;

— Демид Еремеев («Темиртау») — 21 — 185 — 90;

— Андрей Шутов («Торпедо») — 23 — 188 — 83.

Кто-то из этого трио окажется в заявке сборной. Их единственный конкурент — 37-летний Хенрик Карлссон. Возможно, что в скором времени в Казахстане наконец появится новая звезда во вратарской линии, которая займет лидерскую позицию.

Защитники:

— Адиль Бекетаев («Торпедо») — 22 — 192 — 87;

— Кирилл Полохов («Тамбов») — 26 — 191 — 91;

— Дмитрий Степанов («Актобе») — 30 — 180 — 91.

Не такой большой выбор конкурентов у Даррена Дица и компании, но даже тут есть к кому присмотреться. Если с Полоховым в «Барысе» знакомы, то приезд Бекетаева может стать интересным открытием. ⠀

Нападающие:

— Саян Данияр («Номад») — 21 — 180 — 72;

— Дмитрий Гренц («Торпедо») — 24 — 186 — 89;

— Кирилл Савицкий («Торпедо») — 26 — 183 — 89;

— Александр Шин («Торпедо») — 35 — 185 — 77;

— Артем Лихотников («Торпедо») — 26 — 189 — 100;

— Александр Борисевич («Сарыарка») — 22 — 168 — 61;

— Владислав Никулин («Сарыарка») — 26 — 184 — 89;

— Евгений Рымарев («Югра») — 32 — 175 — 78;

— Найджел Доус («Ак Барс») — 36 — 173 — 91.

Еще одна группа игроков, где казахстанские болельщики не увидят новых лиц. Есть ветераны вроде Доуса с Шином или те, кому только 24−26, а они уже «почти во всех казахстанских клубах поиграли». Единственный исполнитель, который пока не засветился, — 168-сантиметровый Борисевич.