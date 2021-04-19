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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Доус и новые кандидаты для «Барыса», или кто мог бы заинтересовать в сборной Казахстана перед ЧМ

Некоторые исполнители уже играли в КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

В сборную Казахстана перед чемпионатом мира в элитном дивизионе вызваны не только игроки «Барыса», но и представители некоторых других команд. О кандидатах, которых могут еще заиграть в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в материале корреспондента Vesti.kz.

В расширенный список национальной команды попали 15 игроков, которые не играли в сезоне за «Барыс», но почти все они имеют к нему прямое отношение. В перспективе — это будущие игроки столичного клуба.

Команда
Казахстан

Вратари:
— Никита Бояркин («Сарыарка») — 22 года, 187 сантиметров и 80 килограммов;
— Демид Еремеев («Темиртау») — 21 — 185 — 90;
— Андрей Шутов («Торпедо») — 23 — 188 — 83.

Кто-то из этого трио окажется в заявке сборной. Их единственный конкурент — 37-летний Хенрик Карлссон. Возможно, что в скором времени в Казахстане наконец появится новая звезда во вратарской линии, которая займет лидерскую позицию.

Защитники:
— Адиль Бекетаев («Торпедо») — 22 — 192 — 87;
— Кирилл Полохов («Тамбов») — 26 — 191 — 91;
— Дмитрий Степанов («Актобе») — 30 — 180 — 91.

Не такой большой выбор конкурентов у Даррена Дица и компании, но даже тут есть к кому присмотреться. Если с Полоховым в «Барысе» знакомы, то приезд Бекетаева может стать интересным открытием. ⠀

Нападающие:
— Саян Данияр («Номад») — 21 — 180 — 72;
— Дмитрий Гренц («Торпедо») — 24 — 186 — 89;
— Кирилл Савицкий («Торпедо») — 26 — 183 — 89;
— Александр Шин («Торпедо») — 35 — 185 — 77;
— Артем Лихотников («Торпедо») — 26 — 189 — 100;
— Александр Борисевич («Сарыарка») — 22 — 168 — 61;
— Владислав Никулин («Сарыарка») — 26 — 184 — 89;
— Евгений Рымарев («Югра») — 32 — 175 — 78;
— Найджел Доус («Ак Барс») — 36 — 173 — 91.

Еще одна группа игроков, где казахстанские болельщики не увидят новых лиц. Есть ветераны вроде Доуса с Шином или те, кому только 24−26, а они уже «почти во всех казахстанских клубах поиграли». Единственный исполнитель, который пока не засветился, — 168-сантиметровый Борисевич.

Добавим, что ранее был обнародован расширенный состав сборной Казахстана перед чемпионатом мира в Латвии. В конце апреля кандидаты соберутся в Нур-Султане, а в середине мая национальная команда отправится в Ригу, где проведет финальную подготовку к турниру.

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