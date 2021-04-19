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16:37 (мск), источник: БЕЛТА

Юниорская сборная Беларуси по хоккею отправилась на чемпионат мира в США

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси отправилась на чемпионат мира в США, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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В итоговом ростере команды значатся 25 хоккеистов.

Вратари

— Иван Жигалов (СДЮШОР ХК «Юность-Минск»), Тихон Чайка (СДЮШОР ХК «Юность-Минск» / минская СДЮШОР БФСО «Динамо») и Ян Шостак (минская СДЮШОР БФСО «Динамо»).

Защитники

— Дмитрий Кузьмин (Минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Никита Парфенюк (ДЮСШ по зимним видам спорта Кобрина), Илья Гаврилов (МХК «Спартак-Москва», МХЛ), Даниил Рогач (Лидская ДЮСШ по хоккею с шайбой), Арсений Сазанович (ДЮСШ ХК «Шахтер-Солигорск»), Никита Стасенко (ДЮСШ ХК «Гомель»), Максим Сущинский, (ДЮСШ «Бобруйск-Арена» / СДЮШОР ХК «Юность-Минск») и Павел Камко (СДЮШОР ХК «Юность-Минск»).

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Нападающие

— Иван Аношко (минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Егор Игнатенко (ДЮСШ ХК «Витебск» / минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Андрей Лошко (ЦОР Жлобина), Мирослав Михалев (СДЮШОР по хоккею с шайбой Минска / СДЮШОР ХК «Юность-Минск» / минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Илья Морозов (ЦОР Жлобина), Федор Николаеня, Захар Польшаков (оба — СДЮШОР ХК «Юность-Минск»), Егор Сидоров (ДЮСШ ХК «Витебск» / минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Даниил Сотишвили (ДЮСШ ХК «Химик-Новополоцк» / минская СДЮШОР БФСО «Динамо»), Владислав Шило (СДЮШОР ХК «Юность-Минск»), Егор Голубов (ЦОР Гродно), Егор Клавдиев, Герман Яваш (СДЮШОР ХК «Юность-Минск» / минская СДЮШОР БФСО «Динамо») и Данила Климович (СДЮШОР Пинск).

Чемпионат мира пройдет с 26 апреля по 6 мая. На групповом этапе белорусские юниоры сразятся со сверстникам из Швеции, Швейцарии, Латвии и Канады.

«Ребята из юниорской сборной уже успели доказать, что они способны на многое. В прошлом сезоне они обратили на себя внимание многих хоккейных специалистов, выиграв Высшую лигу. В этом — не затерялись и продолжили бесстрашно сражаться уже в экстралиге. После двусторонки с национальной командой их заряженность отметил и Михаил Захаров, а он-то уж точно умеет разглядеть таланты, — рассказал председатель ФХБ Дмитрий Басков. — Это команда со своей философией и своим характером. Уверен, что и в США они будут бороться в каждом матче. Условия будут непростыми, но они одинаковы для всех команд. Нам же остается только верить в ребят и поддерживать их в каждом матче».

В связи с противоковидным протоколом, разработанным Международной федерацией хоккея для обеспечения безопасности всех участников чемпионата, четыре европейские сборные встретятся в аэропорту Амстердама, чтобы оттуда вместе отправиться в Даллас (Техас, США) на чартерном рейсе. Даже посадка и высадка команд проводятся в строго определенной очередности. Такие меры приняты для минимизации возможного контакта игроков с другими пассажирами. По прилете в США все игроки будут отправлены на индивидуальный карантин, при котором они не смогут покидать свои гостиничные номера в течение двух дней. На это же время запланировано и ПЦР-тестирование, отрицательный результат которого будет обязательным для завершения карантина.

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