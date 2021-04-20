ФХР вызвала еще семь хоккеистов в сборную России перед чемпионатом мира

Как отмечается в сообщении, вызовы получили нападающие Илья Сафонов («Ак Барс», Казань), Артём Ильенко («Локомотив», Ярославль), Владислав Цицюра, Павел Кукштель (оба — СКА, Санкт-Петербург), Кирилл Кондырев («Русские витязи», Московская область), Владислав Ефремов («Динамо», Москва), а также защитник Кирилл Кирсанов (СКА).

Команда Россия

Всего на первый сбор прибыли 42 игрока. Хоккеисты поделены на две группы. В первом матче Еврочелленджа против сборной Белоруссии, который состоится 23 апреля, сыграет национальная сборная, 24 апреля — олимпийская сборная (ближайший резерв основной команды).

Сборная России 28 апреля вылетит в Швейцарию, где 30 апреля и 1 мая проведет два матча против национальной сборной этой страны. После тренировочного сбора в Новогорске 10 мая команда вылетит в Прагу, где примет участие в четвертом этапе Евротура — Чешских играх. 16 мая сборная России из Праги отправится в Ригу, где после пятидневного карантина сыграет на чемпионате мира.

«Штаб сборной продолжает работу по формированию состава на чемпионат мира, внимательно следит за финальной серией Кубка Гагарина, держит связь с кандидатами, выступающими в НХЛ. Перед третьим этапом к сборной присоединятся участники финала плей-офф КХЛ. О вызовах игроков НХЛ, чьи команды не попали в розыгрыш Кубка Стэнли, будет объявлено ближе к завершению регулярного чемпионата», — говорится в сообщении.