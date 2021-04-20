НХЛ разрешила игрокам лиги принять участие в чемпионате мира 2021 года

Сборная России выступает в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В рамках подготовки к турниру россияне сыграют со сборной Беларуси 23 апреля, с командой Швейцарии — 30 апреля и 1 мая.

Напомним, что турнир состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.