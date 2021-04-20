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19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

НХЛ разрешила игрокам лиги принять участие в чемпионате мира 2021 года

Вице-президент Национальной хоккейной лиги по хоккейным операциям Билл Дэйли рассказал о том, что хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге, смогут принять участие в чемпионате мира — 2021, сообщает «Спорт-экспресс».

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Источник: AFP 2020

Сборная России выступает в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В рамках подготовки к турниру россияне сыграют со сборной Беларуси 23 апреля, с командой Швейцарии — 30 апреля и 1 мая.

Напомним, что турнир состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

Последний чемпионат мира, который состоялся в 2019 году, выиграла сборная Финляндии. Серебряным призёром стала Канада, бронзу завоевала Россия. Лучшим игроком того турнира стал канадец Марк Стоун.

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