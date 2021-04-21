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14:22 (мск), источник: ТАСС

Якубов: Хоккеист «Ак Барса» Воронков не сыграет на чемпионате мира

КАЗАНЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков не сыграет на чемпионате мира по хоккею в Латвии, несмотря на вызов в сборную России. Такое мнение журналистам высказал генеральный менеджер клуба Рафик Якубов.

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Источник: РИА "Новости"

Воронков получил травму челюсти в шестом матче полуфинала Кубка Гагарина против «Авангарда». На седьмую игру он вышел в защитной маске.

«Я не думаю, что Воронков сыграет на чемпионате мира, — сказал Якубов. — Вы не видели, в каком он состоянии, парень уже похудел на семь килограммов. Его вызвали, Роман Ротенберг решил побеседовать со всеми кандидатами в сборную, но, думаю, что он вернется. Ему сейчас поставили шину, он даже есть не может».

Воронкову 20 лет, он провел свой второй сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На его счету 68 игр, в которых он набрал 29 (13 шайб + 16 передач) очков. Вызывался в молодежную сборную России, в составе которой стал серебряным призером чемпионата мира 2020 года.

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