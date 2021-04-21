Якубов: Хоккеист «Ак Барса» Воронков не сыграет на чемпионате мира

«Я не думаю, что Воронков сыграет на чемпионате мира, — сказал Якубов. — Вы не видели, в каком он состоянии, парень уже похудел на семь килограммов. Его вызвали, Роман Ротенберг решил побеседовать со всеми кандидатами в сборную, но, думаю, что он вернется. Ему сейчас поставили шину, он даже есть не может».