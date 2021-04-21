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15:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Панарин точно не сыграет за сборную России на чемпионате мира в Латвии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин не сыграет на чемпионате мира хоккею в случае непопадания клуба в розыгрыш Кубка Стэнли, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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«Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова», — сказал собеседник агентства.

Напомним, бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров рассказал СМИ, что в 2011 году Панарин, выступавший в тот период за клуб из Подмосковья, в баре рижского отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. По словам специалиста, хоккеисту грозил тюремный срок, но он смог избежать наказания. Панарин опроверг обвинения в свой адрес, но после слов Назарова пропустил девять игр «Рейнджерс».

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В данный момент «Рейнджерс» не попадают в плей-офф НХЛ: клуб из Нью-Йорка занимает пятое место в Восточной конференции с 52 очками. При этом Панарин — лучший бомбардир текущего сезона среди всех россиян. В его активе 52 очка (16 голов и 36 голевых передач) в 34 матчах.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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