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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ФХР рассчитывают, что Воронков успеет восстановиться к чемпионату мира

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Нападающий казанского «Ак Барса» и сборной России Дмитрий Воронков может успеть вернуться в строй к старту чемпионата мира по хоккею, сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

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Источник: РИА "Новости"

Воронков был вызван на сборы национальной команды России перед чемпионатом мира, несмотря на травму челюсти, полученную в плей-офф КХЛ. Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил, что Воронков с большой долей вероятности не сыграет на мировом первенстве.

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«Дмитрий Воронков сейчас находится в расположении сборной. На базе в Новогорске он, как и еще несколько хоккеистов, занимаются по индивидуальной программе, — приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР. — Дмитрий постепенно восстанавливается, занимается в зале и на льду. В ближайших контрольных матчах он не сможет принять участие. Мы рассчитываем, что он вернется в общую группу к 9 мая. Травма неприятная, но излечимая. Дима сделал мужественный поступок — заблокировал бросок, приняв его на себя. Мы рассчитываем, что он сможет помочь сборной, такие самоотверженные игроки очень нужны».

Ротенберг также рассказал, что к сборной России присоединился еще один специалист — канадец Хассан Саид, «имеющий большой опыт работы в КХЛ».

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

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