В ФХР рассчитывают, что Воронков успеет восстановиться к чемпионату мира

Воронков был вызван на сборы национальной команды России перед чемпионатом мира, несмотря на травму челюсти, полученную в плей-офф КХЛ. Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов заявил , что Воронков с большой долей вероятности не сыграет на мировом первенстве.

«Дмитрий Воронков сейчас находится в расположении сборной. На базе в Новогорске он, как и еще несколько хоккеистов, занимаются по индивидуальной программе, — приводит слова Ротенберга пресс-служба ФХР. — Дмитрий постепенно восстанавливается, занимается в зале и на льду. В ближайших контрольных матчах он не сможет принять участие. Мы рассчитываем, что он вернется в общую группу к 9 мая. Травма неприятная, но излечимая. Дима сделал мужественный поступок — заблокировал бросок, приняв его на себя. Мы рассчитываем, что он сможет помочь сборной, такие самоотверженные игроки очень нужны».