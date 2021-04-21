Женский чемпионат мира по хоккею отменен второй год подряд
МОСКВА, 21 апреля. /Корр ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женский чемпионат мира по хоккею во второй раз подряд отменен
МОСКВА, 21 апреля. /Корр ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женский чемпионат мира по хоккею во второй раз подряд отменен
Турнир должен был пройти в Канаде с 6 по 17 мая.
«Женский чемпионат мира отменен, — сказал Фазель. — Мы очень удивлены и разочарованы таким решением».
В прошлом году, как и в этом, турнир должен был пройти в Галифаксе и Труро, однако был отменен
Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады, выигравшая 10 турниров, на счету команды США 9 побед. Турнир выигрывали только эти две сборные. В активе сборной России три бронзовые награды (2001, 2013, 2016).