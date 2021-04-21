Текущие события
Хоккей. НХЛ
22.04
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
22.04
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
22.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
22.04
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
04:00
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
63
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
41
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» разгромно проиграл «Уфе»
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
21:43 (мск), источник: ТАСС

Женский чемпионат мира по хоккею отменен второй год подряд

МОСКВА, 21 апреля. /Корр ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Женский чемпионат мира по хоккею во второй раз подряд отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Наверх
Источник: Reuters

Турнир должен был пройти в Канаде с 6 по 17 мая.

«Женский чемпионат мира отменен, — сказал Фазель. — Мы очень удивлены и разочарованы таким решением».

В прошлом году, как и в этом, турнир должен был пройти в Галифаксе и Труро, однако был отменен из-за коронавируса. В 2022 году турнир не будет проводиться из-за зимних Олимпийских игр.

Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады, выигравшая 10 турниров, на счету команды США 9 побед. Турнир выигрывали только эти две сборные. В активе сборной России три бронзовые награды (2001, 2013, 2016).

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
ЦСКА заканчивает сезон: «Локомотив» вынес команду Олича из Кубка
Финт Ван Гала позволил «Крыльям Советов» выйти в финал Кубка
Россиянин вошел в число судей чемпионата Европы по футболу
«Тоттенхэм» выиграл первый матч после увольнения Моуринью
Бразилец из «Зенита» допустил свое выступление за сборную России
Хет-трик Икарди помог «ПСЖ» выйти в полуфинал Кубка Франции
ЦСКА победил «Фенербахче» в первом матче плей-офф Евролиги
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь