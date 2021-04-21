Женский чемпионат мира по хоккею отменен второй год подряд

Турнир должен был пройти в Канаде с 6 по 17 мая.

«Женский чемпионат мира отменен, — сказал Фазель. — Мы очень удивлены и разочарованы таким решением».

В прошлом году, как и в этом, турнир должен был пройти в Галифаксе и Труро, однако был отменен из-за коронавируса. В 2022 году турнир не будет проводиться из-за зимних Олимпийских игр.