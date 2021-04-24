Третьяк подтвердил, что Панарин не поможет России на ЧМ-2021: Он сказал, что ему будет сложно жить в пузыре

«Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную. Потому что он действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам он сказал, что не сможет помочь команде.
Насколько я знаю, Панарин сказал, что был тяжелый чемпионат НХЛ, и что ему опять в пузыре жить будет сложно. По моим данным, связано с этим. А больше я ничего не могу добавить, — цитирует Третьяка «Матч ТВ».
Отвечая на вопрос о том, звали ли Панарина на чемпионат мира, Третьяк сказал: «Ну как звали? Был предварительный разговор. Потому что регулярный чемпионат НХЛ еще продолжается. И мы желаем удачи всем нашим ребятам. Все-таки “Нью-Йорк Рейнджерс” имеет шансы попасть в плей-офф. Пусть играют в своих клубах и бьются за Кубок Стэнли».
Среди возможных причин неучастия Панарина на чемпионате мира в СМИ называлась ситуация, которая сложилась вокруг 29-летнего хоккеиста после скандальных высказываний Андрея Назарова. Бывший тренер «Витязя» заявил, что Артемий 10 лет назад после матча в Риге избил девушку, но дело удалось замять.
Панарин в нынешнем сезоне НХЛ забил 17 голов и сделал 36 ассистов в 36 матчах.
На ЧМ-2021 Россия сыграет в одной группе со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании. Первая игра запланирована на 21 мая — против чехов.