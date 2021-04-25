В сборную России на ЧМ-2021 планируют пригласить шесть игроков НХЛ

Игрокам НХЛ только-только разрешили ехать в Латвию. Пять-шесть человек вызовем точно, но еще должен закончиться регулярный чемпионат. Дай бог, чтобы в оставшееся время все обошлись без травм. На данный момент понятно, что игрокам из-за океана придется пройти пятидневный карантин.

«Мы изначально готовились к обоим вариантам развития событий и предусматривали, что, может, придется играть только хоккеистами из КХЛ, — добавил Третьяк. — Но и сейчас большинство мест в составе будет за представителями нашего чемпионата. Ведь многие сильные энхаэловцы прошли в плей-офф, у кого-то травмы, кто-то отказался сам. Плюс в том, что у нас большинство кандидатов в сборную переболели уже (коронавирусом). А если не болели, то уже вакцинировались».