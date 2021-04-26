В США стартует юниорский чемпионат мира по хоккею

На турнире выступят десять сборных, которые распределены на две группы. Сборная России попала в группу В с командами США, Финляндии, Чехии и Германии и будет проводить матчи группового этапа во Фриско, в группе А выступят сборные Канады, Белоруссии, Швейцарии, Швеции и Латвии, их матчи пройдут в Плейно. По четыре команды каждой группы выйдут в четвертьфинал. Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам турнира никто не покинет элиту.

Хоккеисты будут жить в «пузыре», в условиях схожих с теми, в которых проводился плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прошлого сезона.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13d22c90732bf444e23b" data-vnd="13d22c90732bf444e23b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13d22c90732bf444e23b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Россияне прибыли в США 19 апреля, где после прохождения карантина и повторного тестирования провели заключительный этап тренировок. Он включал в себя матч против сборной Белоруссии, который прошел в ночь на воскресенье (3:2, по буллитам).

В стартовом матче турнира 27 апреля сыграют сборные Белоруссии и Швеции, игра начнется в 00:00 мск. Российская сборная начнет чемпионат мира в тот же день встречей с хозяевами турнира, которая начнется в 04:00 мск. Альберт Лещев возглавил юниорскую сборную России летом 2020 года. До этого он занимал пост главного тренера сборной России U-17.

На прошлом турнире, который прошел в 2019 году, россияне завоевали серебряные медали, в финале в овертайме уступив шведам со счетом 3:4.

Состав

В США прибыли 25 хоккеистов. Это голкиперы Валерий Бринкман, Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (все — СКА); защитники Александр Фигурин («Авангард»), Арсений Коромыслов (СКА), Владимир Грудинин, Артем Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Глеб Иванов, Никита Новиков, Владислав Сапунов (все — «Динамо», Москва); нападающие — Дмитрий Бучельников, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (все — СКА), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (оба — «Авангард»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Илья Квочко, Данила Юров (оба — «Металлург»), Матвей Петров («Крылья Советов»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Федор Свечков («Лада»).

Впервые за долгие годы юниорская сборная полностью составлена из хоккеистов, играющих в России.

Скандал перед стартом турнира

Россияне с 26 марта находились на базе в подмосковном Новогорске, где начали подготовку к турниру. В программу сбора входили занятия на льду и в тренажерном зале. Всего на сборы были вызваны 32 игрока.

Одной из главных звезд сборной России является Иван Мирошниченко, который мог не попасть на турнир. Миграционная служба США по неизвестным причинам отказалась пускать российского форварда в страну. Однако благодаря Федерации хоккея России удалось добиться специального разрешения для участия в турнире для игрока.

Также на турнир едет нападающий петербургского «СКА-1946» Матвей Мичков, который набрал 56 очков в прошедшем сезоне и побил бомбардирский рекорд Никиты Кучерова в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) среди игроков до 17 лет. На юношеских Олимпийских играх 2020 года Мичков и Мирошниченко заняли первое и второе места в списке лучших бомбардиров турнира.

Главные соперники

Главным соперником россиян на турнире должны стать канадцы, которые собрали интересный состав. В него вошли Брент Кларк (по оценкам экспертов, топ-3 драфта НХЛ 2021 года), Шейн Райт (предположительно, первый номер драфта-2022), Коннор Бедард (предположительно, первый номер драфта-2023).

Также за канадцев сыграет Данил Жилкин, которого в Канаде называют Дэнни. Он до 9 лет воспитывался в школе московского ЦСКА, а затем после поездки в летний лагерь в Торонто иммигрировал вместе с семьей в Канаду.

В составе сборной США на турнире сыграет младший из братьев Хьюзов — Люк. Старший брат защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз является победителем юниорского чемпионата мира 2017 года, а средний — форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз — завоевал серебро турнира в 2018 году.

Крепкий состав приедет на турнир и из Швеции. Из 25 игроков шестеро представляют чемпионат Швеции, еще пятеро — второй дивизион шведского хоккея.

Юниорские чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея проводятся ежегодно с 1999 года, предстоящий турнир станет 22-м в истории. Российские хоккеисты становились победителями мировых первенств три раза (2001, 2004, 2007).