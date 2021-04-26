В США стартует юниорский чемпионат мира по хоккею
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира среди юниорских команд (игроки не старше 18 лет) стартует в ночь на вторник в американских Фриско и Плейно (штат Техас).
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира среди юниорских команд (игроки не старше 18 лет) стартует в ночь на вторник в американских Фриско и Плейно (штат Техас).
На турнире выступят десять сборных, которые распределены на две группы. Сборная России попала в группу В с командами США, Финляндии, Чехии и Германии и будет проводить матчи группового этапа во Фриско, в группе А выступят сборные Канады, Белоруссии, Швейцарии, Швеции и Латвии, их матчи пройдут в Плейно. По четыре команды каждой группы выйдут в четвертьфинал.
Хоккеисты будут жить в «пузыре», в условиях схожих с теми, в которых проводился
Россияне прибыли в США 19 апреля, где после прохождения карантина и повторного тестирования провели заключительный этап тренировок. Он включал в себя матч против сборной Белоруссии, который прошел в ночь на воскресенье (3:2, по буллитам).
В стартовом матче турнира 27 апреля сыграют сборные Белоруссии и Швеции, игра начнется в 00:00 мск. Российская сборная начнет чемпионат мира в тот же день встречей с хозяевами турнира, которая начнется в 04:00 мск. Альберт Лещев возглавил юниорскую сборную России летом 2020 года. До этого он занимал пост главного тренера сборной России U-17.
На прошлом турнире, который прошел в 2019 году, россияне завоевали серебряные медали, в финале в овертайме уступив шведам со счетом 3:4.
В США прибыли 25 хоккеистов. Это голкиперы Валерий Бринкман, Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (все — СКА); защитники Александр Фигурин («Авангард»), Арсений Коромыслов (СКА), Владимир Грудинин, Артем Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Глеб Иванов, Никита Новиков, Владислав Сапунов (все — «Динамо», Москва); нападающие — Дмитрий Бучельников, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (все — СКА), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (оба — «Авангард»), Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (оба — «Ак Барс»), Илья Квочко, Данила Юров (оба — «Металлург»), Матвей Петров («Крылья Советов»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Федор Свечков («Лада»).
Впервые за долгие годы юниорская сборная полностью составлена из хоккеистов, играющих в России.
Россияне с 26 марта находились на базе в подмосковном Новогорске, где начали подготовку к турниру. В программу сбора входили занятия на льду и в тренажерном зале. Всего на сборы были вызваны 32 игрока.
Также на турнир едет нападающий петербургского «СКА-1946» Матвей Мичков, который набрал 56 очков в прошедшем сезоне и побил бомбардирский рекорд Никиты Кучерова в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) среди игроков до 17 лет. На юношеских Олимпийских играх 2020 года Мичков и Мирошниченко заняли первое и второе места в списке лучших бомбардиров турнира.
Главным соперником россиян на турнире должны стать канадцы, которые собрали интересный состав. В него вошли Брент Кларк (по оценкам экспертов, топ-3 драфта НХЛ 2021 года), Шейн Райт (предположительно, первый номер драфта-2022), Коннор Бедард (предположительно, первый номер драфта-2023).
Также за канадцев сыграет Данил Жилкин, которого в Канаде называют Дэнни. Он до 9 лет воспитывался в школе московского ЦСКА, а затем после поездки в летний лагерь в Торонто иммигрировал вместе с семьей в Канаду.
В составе сборной США на турнире сыграет младший из братьев Хьюзов — Люк. Старший брат защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз является победителем юниорского чемпионата мира 2017 года, а средний — форвард «Нью-Джерси» Джек Хьюз — завоевал серебро турнира в 2018 году.
Крепкий состав приедет на турнир и из Швеции. Из 25 игроков шестеро представляют чемпионат Швеции, еще пятеро — второй дивизион шведского хоккея.
Столько же побед на счету канадской сборной. Лидируют по победам на чемпионатах мира американцы (10), финны выигрывали золотые медали четыре раза, шведы имеют в своем активе одну золотую медаль.