Глава совета директоров рижского «Динамо» считает, что ЧМ-2021 может пройти без зрителей

«Вопрос об иностранных зрителях довольно сложный, потому что сейчас пока вообще не идет речи о болельщиках, так как на сегодняшний день не позволяет эпидемиологическая ситуация, — сказал Савицкис. — Если кривая пандемии резко снизится, то правительство будет принимать решение, это его ответственность. Организаторам, конечно, хотелось бы провести чемпионат мира в присутствии зрителей, потому что это совсем другая обстановка. Время еще есть, пока правительство наблюдает за ситуацией, чтобы принять соответствующее решение».