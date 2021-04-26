Глава совета директоров рижского «Динамо» считает, что ЧМ-2021 может пройти без зрителей
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии может пройти без зрителей
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии может пройти без зрителей
Ранее генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс высказал ТАСС надежду на то, что во время чемпионата мира удастся организовать 50-процентную заполняемость трибун.
«Вопрос об иностранных зрителях довольно сложный, потому что сейчас пока вообще не идет речи о болельщиках, так как на сегодняшний день не позволяет эпидемиологическая ситуация, — сказал Савицкис. — Если кривая пандемии резко снизится, то правительство будет принимать решение, это его ответственность. Организаторам, конечно, хотелось бы провести чемпионат мира в присутствии зрителей, потому что это совсем другая обстановка. Время еще есть, пока правительство наблюдает за ситуацией, чтобы принять соответствующее решение».
Также он отметил, что подготовка к турниру идет полным ходом. «Все протоколы по коронавирусу готовятся, проводятся необходимые тендеры. Все люди, ответственные за проведение чемпионата мира, работают в полную силу с утра до вечера», — добавил Савицкис.
Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.