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15:20 (мск), источник: ТАСС

Глава совета директоров рижского «Динамо» считает, что ЧМ-2021 может пройти без зрителей

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии может пройти без зрителей из-за эпидемиологической ситуации в стране. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис.

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Ранее генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс высказал ТАСС надежду на то, что во время чемпионата мира удастся организовать 50-процентную заполняемость трибун.

«Вопрос об иностранных зрителях довольно сложный, потому что сейчас пока вообще не идет речи о болельщиках, так как на сегодняшний день не позволяет эпидемиологическая ситуация, — сказал Савицкис. — Если кривая пандемии резко снизится, то правительство будет принимать решение, это его ответственность. Организаторам, конечно, хотелось бы провести чемпионат мира в присутствии зрителей, потому что это совсем другая обстановка. Время еще есть, пока правительство наблюдает за ситуацией, чтобы принять соответствующее решение».

Также он отметил, что подготовка к турниру идет полным ходом. «Все протоколы по коронавирусу готовятся, проводятся необходимые тендеры. Все люди, ответственные за проведение чемпионата мира, работают в полную силу с утра до вечера», — добавил Савицкис.

Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.

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