Шведские хоккеисты обыграли команду Белоруссии в первом матче юниорского чемпионата мира

В составе победителей отличились Исак Росен (6-я минута), Фабиан Лиселл (22), Арвид Эльяс (39), Людвиг Перссон (59), Виктор Сьёхолм (60). У проигравших единственную шайбу забросил Данила Климович (29).

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Шведы и белорусы выступают в группе А вместе с командами Канады, Швейцарии и Латвии. Сборная Швеции является действующим чемпионом мира, в решающем матче турнира 2019 года она в овертайме со счетом 4:3 обыграла россиян. Команда Белоруссии на прошлом чемпионате мира в ¼ финала уступила сборной России со счетом 0:6.

В другом матче игрового дня чехи обыграли сборную Германии со счетом 3:1. Обе команды представляют группу B вместе с американцами, финнами и россиянами. Сборные России и США сыграет позднее во вторник, встреча пройдет в городе Фриско (штат Техас) и начнется в 04:00 мск.