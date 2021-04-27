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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России победила США в овертайме, отыгравшись с 1:5 на ЮЧМ-2021

Сборная России в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6 на юниорском чемпионате мира, уступая по ходу встречи 1:5.

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Матч первого игрового дня прошёл в Фриско на стадионе «Комерика-центр». В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.

За США голы забили Райан Чесли, Дилан Дюк (2), Шон Беренс, Итан Страки и Саша Пастухов.

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Юниорский чемпионат мира — 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

Ранее на турнире сборная Беларуси разгромно проиграла Швеции (1:5), а Чехия победила Германию (3:1).

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