Сборная России победила США в овертайме, отыгравшись с 1:5 на ЮЧМ-2021

Матч первого игрового дня прошёл в Фриско на стадионе «Комерика-центр». В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Данила Юров, Матвей Мичков (2), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (2) и Никита Чибирков.

Юниорский чемпионат мира — 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.