Тренер юниорской сборной России по хоккею назвал ключевой момент матча с американцами

Россияне победили американцев со счетом 7:6 в овертайме. По ходу матча российская команда уступала со счетом 1:5. После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России принял решение заменить вратаря Кирилла Герасимюка на Валерия Бринкмана.
«Игра получилась неоднозначной, — сказал Лещев. — Первый период, конечно, остался не за нами, но во втором и третьем нашли свою игру и стали играть по своим правилам. Первый вратарь, когда начинал игру, волновался, в итоге нам пришлось его поменять. Это стало ключевым моментом матча».
«Я не хочу никого выделять, мы играли одним целым, одной командой. [В моменте с удалением Чибрикова] был толчок сзади, но в таком возрасте эмоции бьют через край, это именно эмоциональный момент. Ребята все понимают — высокое напряжение, поэтому получаются такие удаления», — отметил главный тренер.
На вопрос об изменениях игровых сочетаний по ходу встречи Лещев ответил: «У тренера всегда должен присутствовать план Б, потому что никогда не знаешь, как пойдет игра. Сегодня так случилось, что пришлось перейти к нему, и он сработал. К защите у нас вопросов нет, но мы еще разберем видео, потому что завтра у нас другая игра, посмотрим ошибки, которые были сделаны».
Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии. Россияне в следующем матче встретятся с финнами, игра пройдет в ночь на 28 апреля и начнется в 00:00 мск. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.