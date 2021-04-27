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11:24 (мск), источник: ТАСС

Тренер юниорской сборной России по хоккею назвал ключевой момент матча с американцами

ТАСС, 27 апреля. Замена вратаря сборной России во втором периоде первого матча группового этапа чемпионата мира среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против сборной США стала ключевым моментом встречи. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Альберт Лещев.

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Россияне победили американцев со счетом 7:6 в овертайме. По ходу матча российская команда уступала со счетом 1:5. После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России принял решение заменить вратаря Кирилла Герасимюка на Валерия Бринкмана.

«Игра получилась неоднозначной, — сказал Лещев. — Первый период, конечно, остался не за нами, но во втором и третьем нашли свою игру и стали играть по своим правилам. Первый вратарь, когда начинал игру, волновался, в итоге нам пришлось его поменять. Это стало ключевым моментом матча».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я не хочу никого выделять, мы играли одним целым, одной командой. [В моменте с удалением Чибрикова] был толчок сзади, но в таком возрасте эмоции бьют через край, это именно эмоциональный момент. Ребята все понимают — высокое напряжение, поэтому получаются такие удаления», — отметил главный тренер.

На вопрос об изменениях игровых сочетаний по ходу встречи Лещев ответил: «У тренера всегда должен присутствовать план Б, потому что никогда не знаешь, как пойдет игра. Сегодня так случилось, что пришлось перейти к нему, и он сработал. К защите у нас вопросов нет, но мы еще разберем видео, потому что завтра у нас другая игра, посмотрим ошибки, которые были сделаны».

Сборные России и США выступают в группе B вместе с командами Чехии, Финляндии и Германии. Россияне в следующем матче встретятся с финнами, игра пройдет в ночь на 28 апреля и начнется в 00:00 мск. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.
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