Лихой камбэк русских юниоров! Отыгрались с 1:5 и дожали американцев в овертайме
Отличный старт российской молодежки на ЮЧМ-2021.
Отличный старт российской молодежки на ЮЧМ-2021.
Юниорский чемпионат мира
Группа B
Россия U18 — США U18 — 7:6 ОТ (1:3, 4:3, 1:0, 1:0)
Голы: Чесли — 1, 2:56 — 0:1. Дюк — 1 (бол., Хатсон, Пастухов), 5:24 — 0:2. Юров — 1 (Чибриков, Макаров), 9:18 — 1:2. Беренс — 1 (бол., Хатсон, Кули), 16:44 — 1:3. Страки — 1 (Ховард, Страмел), 21:27 — 1:4. Пастухов — 1 (бол., Хатсон, Беренс), 24:16 — 1:5. Мичков — 1 (Гайдамак, Новиков), 26:16 — 2:5. Гайдамак — 1 (Грудинин, Чибриков), 28:09 — 3:5. Мичков — 2 (бол., Грудинин, Петров), 33:09 — 4:5. Дюк — 2 (Пастухов, Беренс), 36:36 — 4:6. Мирошниченко — 1 (бол., Коромыслов, Свечков), 39:12 — 5:6. Мирошниченко — 2 (Свечков, Юров), 54:44 — 6:6. Чибриков — 1 (Иванцов), 61:25 — 7:6.
Вратари: Герасимюк (Бринкман, 21:27) — Хомер.
Броски: 35 (9+14+11+1) — 35 (13+8+14+0).
Судьи: Брандер, Кика.
27 апреля. Фриско. «Комерика-центр». 1400 зрителей.
После единственного товарищеского матча перед стартом ЮЧМ со сборной Белоруссии, который российская юниорка выиграла только по буллитам, отыгравшись с 0:2, делать
Тем не менее в стартовом матче с хозяевами турнира американцами у сборной России вылезли наружу все те же проблемы, что и двумя днями ранее. Представить, что у россиян задрожат колени сразу после первого вбрасывания, было можно, но 1:5 уже в начале второго периода воображение точно не рисовало. США традиционно покатили очень активно, однако и близко не были похожи на брызгаловских «горилл из клетки». Ничего сверхъестественного хозяева не показывали. Первый гол Райана Чесли получился благодаря шальному броску. Окей, несчастный случай. В остальном же наши парни провалили первые 30 минут
Причем диспозиция не изменилась, даже когда магнитогорец Данила Юров, казалось бы, разбудил свою команду и сделал счет 1:2 в середине первого периода. Как и в матче с белорусами, российская юниорка выглядела очень разрозненной, от Кирилла Герасимюка веяло неуверенностью, техничные нападающие вроде Прохора Полтапова или Никиты Чибрикова слишком много брали на себя и атаковали в одиночку, а осмысленные выходы из своей зоны и входы в чужую можно было пересчитать по пальцам одной руки. В
Да, хозяева работали ногами чуть быстрее, вынуждали россиян фолить и в итоге показали убийственное большинство, реализовав все три первых удаления сборной России. Но сыграй пацаны Лещева чуть спокойнее и чуть более собранно, им не пришлось бы героическим образом спасать Родину.
После шайбы Итана Страки тренерскому штабу гостей пришлось менять в рамке не потащившего сегодня Герасимюка на Валерия Бринкмана. Еще один голкипер из системы СКА, хоть и пропустил первым же броском в большинстве от Саши Пастухова, родившегося в США в семье переводчика бродячего цирка из Тулы, сыграл очень уверенно и все, что должен был, поймал. Именно после его появления на льду и начался камбэк россиян в лучших традициях молодежки.
Сначала интригу вернули Матвей Мичков и Всеволод Гайдамак, забив
Впервые в матче сравнять счет наша сборная могла уже на старте третьего периода — Юров сразу после вбрасывания убежал «один в ноль», но сунул шайбу в щитки голкиперу. В конце концов спасительный гол пришлось ждать до 55-й минуты. Просто посмотрите на то, как Федор Свечков затерзал двух игроков хозяев и выдал пас на дубль Ивану Мирошниченко!
Проиграть матч в овертайме команда, которую уже в середине встречи все дружно хоронили, по всем канонам просто не могла. Давно ли вы видели, чтобы
Теперь стоит только один вопрос: что это было?!
Иван Богун