Лихой камбэк русских юниоров! Отыгрались с 1:5 и дожали американцев в овертайме

Юниорский чемпионат мира

Группа B

Россия U18 — США U18 — 7:6 ОТ (1:3, 4:3, 1:0, 1:0)

Голы: Чесли — 1, 2:56 — 0:1. Дюк — 1 (бол., Хатсон, Пастухов), 5:24 — 0:2. Юров — 1 (Чибриков, Макаров), 9:18 — 1:2. Беренс — 1 (бол., Хатсон, Кули), 16:44 — 1:3. Страки — 1 (Ховард, Страмел), 21:27 — 1:4. Пастухов — 1 (бол., Хатсон, Беренс), 24:16 — 1:5. Мичков — 1 (Гайдамак, Новиков), 26:16 — 2:5. Гайдамак — 1 (Грудинин, Чибриков), 28:09 — 3:5. Мичков — 2 (бол., Грудинин, Петров), 33:09 — 4:5. Дюк — 2 (Пастухов, Беренс), 36:36 — 4:6. Мирошниченко — 1 (бол., Коромыслов, Свечков), 39:12 — 5:6. Мирошниченко — 2 (Свечков, Юров), 54:44 — 6:6. Чибриков — 1 (Иванцов), 61:25 — 7:6.

Вратари: Герасимюк (Бринкман, 21:27) — Хомер.

Броски: 35 (9+14+11+1) — 35 (13+8+14+0).

Судьи: Брандер, Кика.

27 апреля. Фриско. «Комерика-центр». 1400 зрителей.

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После единственного товарищеского матча перед стартом ЮЧМ со сборной Белоруссии, который российская юниорка выиграла только по буллитам, отыгравшись с 0:2, делать каких-то глобальных выводов не хотелось. Да и был ли смысл? Обе команды вышли на лед сразу по прохождении обязательного карантина, соскучившись по хоккею, но рвать жилы в единственной контрольной игре смысла не было никакого. Так что натужная победа в режиме энергосбережения, которая должна была выявить болевые точки команды Альберты Лещева, — результат вполне приемлемый. А из-за отсутствия эйфории — даже где-то полезный.

Тем не менее в стартовом матче с хозяевами турнира американцами у сборной России вылезли наружу все те же проблемы, что и двумя днями ранее. Представить, что у россиян задрожат колени сразу после первого вбрасывания, было можно, но 1:5 уже в начале второго периода воображение точно не рисовало. США традиционно покатили очень активно, однако и близко не были похожи на брызгаловских «горилл из клетки». Ничего сверхъестественного хозяева не показывали. Первый гол Райана Чесли получился благодаря шальному броску. Окей, несчастный случай. В остальном же наши парни провалили первые 30 минут из-за собственных ошибок, огромного количества брака и слабой дисциплины.

Причем диспозиция не изменилась, даже когда магнитогорец Данила Юров, казалось бы, разбудил свою команду и сделал счет 1:2 в середине первого периода. Как и в матче с белорусами, российская юниорка выглядела очень разрозненной, от Кирилла Герасимюка веяло неуверенностью, техничные нападающие вроде Прохора Полтапова или Никиты Чибрикова слишком много брали на себя и атаковали в одиночку, а осмысленные выходы из своей зоны и входы в чужую можно было пересчитать по пальцам одной руки. В какой-то момент даже пришлось поймать себя на мысли: неужели одна из самых талантливых сборных за последние несколько лет может начинать атаку только через примитивный вброс?

Да, хозяева работали ногами чуть быстрее, вынуждали россиян фолить и в итоге показали убийственное большинство, реализовав все три первых удаления сборной России. Но сыграй пацаны Лещева чуть спокойнее и чуть более собранно, им не пришлось бы героическим образом спасать Родину.

После шайбы Итана Страки тренерскому штабу гостей пришлось менять в рамке не потащившего сегодня Герасимюка на Валерия Бринкмана. Еще один голкипер из системы СКА, хоть и пропустил первым же броском в большинстве от Саши Пастухова, родившегося в США в семье переводчика бродячего цирка из Тулы, сыграл очень уверенно и все, что должен был, поймал. Именно после его появления на льду и начался камбэк россиян в лучших традициях молодежки.

Сначала интригу вернули Матвей Мичков и Всеволод Гайдамак, забив из-под ворот с интервалом в две минуты незадолго до экватора, и после дуплета у сборной России будто бы щелкнул включатель. Практически мгновенно оборона американцев начала проседать и уступать в скорости, позволяя подолгу крутить позиционки в своей зоне. А когда наша юниорка начала играть с позиции силы, «звездно-полосатые» схватили удаление, и пермский кракен под 17-м номером по-настоящему завелся. Претендент на первый номер драфта-2023 получил шайбу на полборта и ровно с середины правого круга вбрасывания уложил шайбу в сетку. И сколько же он наколотил подобных «фирмовых» голов, разрывая МХЛ за «СКА-1946»!

Потушить напор россиян не смогла даже шайба Дилана Дюка, здорово подправившего под воротами наброс Шона Беренса и вернувшего американцам двойное преимущество. За минуту до второй сирены команда Дэна Мьюза вновь осталась вчетвером, и Иван Мирошниченко, которого еще позапрошлой зимой нарекли новым Овечкиным, в лучших традициях Александра Великого еще до перерыва расстрелял Гибсона Хомера. Пас в «офис» — зубодробительный щелчок в касание — вынимай!

Впервые в матче сравнять счет наша сборная могла уже на старте третьего периода — Юров сразу после вбрасывания убежал «один в ноль», но сунул шайбу в щитки голкиперу. В конце концов спасительный гол пришлось ждать до 55-й минуты. Просто посмотрите на то, как Федор Свечков затерзал двух игроков хозяев и выдал пас на дубль Ивану Мирошниченко!

Проиграть матч в овертайме команда, которую уже в середине встречи все дружно хоронили, по всем канонам просто не могла. Давно ли вы видели, чтобы кто-то возвращался в игру с 1:5? И как же круто, что победный гол воткнул капитан этой сборной Никита Чибриков — именно он в первом периоде поддался эмоциям и привез абсолютно ненужное удаление, реализованное соперником.

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Теперь стоит только один вопрос: что это было?!