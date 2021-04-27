Болельщики выбрали Мирошниченко лучшим хоккеистом дня на юниорском чемпионате мира
ТАСС, 27 апреля. Нападающий юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошничено признан лучшим игроком первого игрового дня чемпионата мира. Об этом сообщает
ТАСС, 27 апреля. Нападающий юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошничено признан лучшим игроком первого игрового дня чемпионата мира. Об этом сообщает
Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. Мирошниченко стал автором двух заброшенных шайб в ворота сборной США (7:6 ОТ). По ходу встречи российские хоккеисты проигрывали со счетом 1:5.
Мирошниченко мог не попасть на чемпионат мира. 16 апреля россиянин в интервью порталу «Чемпионат.com» рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин. Через два дня
В следующем матче группового этапа сборная России встретится с командой Финляндии. Игра начнется в 00:00 мск в ночь на среду.