Болельщики выбрали Мирошниченко лучшим хоккеистом дня на юниорском чемпионате мира

Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. Мирошниченко стал автором двух заброшенных шайб в ворота сборной США (7:6 ОТ). По ходу встречи российские хоккеисты проигрывали со счетом 1:5.

Мирошниченко мог не попасть на чемпионат мира. 16 апреля россиянин в интервью порталу «Чемпионат.com» рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин. Через два дня пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию страны сроком на 30 дней для участия в турнире.