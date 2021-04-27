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12:22 (мск), источник: ТАСС

Болельщики выбрали Мирошниченко лучшим хоккеистом дня на юниорском чемпионате мира

ТАСС, 27 апреля. Нападающий юниорской сборной России по хоккею Иван Мирошничено признан лучшим игроком первого игрового дня чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: РИА "Новости"

Победитель выбирался с помощью голосования болельщиков. Мирошниченко стал автором двух заброшенных шайб в ворота сборной США (7:6 ОТ). По ходу встречи российские хоккеисты проигрывали со счетом 1:5.

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Мирошниченко мог не попасть на чемпионат мира. 16 апреля россиянин в интервью порталу «Чемпионат.com» рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы без объяснения причин. Через два дня пресс-служба Федерации хоккея России сообщила, что спортсмен получил специальное разрешение на однократный въезд на территорию страны сроком на 30 дней для участия в турнире.

В следующем матче группового этапа сборная России встретится с командой Финляндии. Игра начнется в 00:00 мск в ночь на среду.

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