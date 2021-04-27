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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В США отреагировали на поражение юношеской хоккейной сборной в матче с Россией

В Федерации хоккея США шуткой отреагировали на неудачу сборной страны в матче первого игрового дня юниорского чемпионата мира (ЮЧМ) против России. Пост доступен в Twitter-аккаунте организации.

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«Помните, что было в прошлый раз, когда мы проиграли России в матче открытия турнира?» — сказано в посте. Авторы публикации отсылаются к 2015 году, когда американская команда уступила сборной России со счетом 1:3 в стартовом матче турнира, а впоследствии завоевала золото.

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Ранее 27 апреля российская сборная одержала волевую победу над американцами. Отечественные хоккеисты уступали 1:5, однако сравняли счет, перевели матч в овертайм, а затем выиграли.

В группе россиянам также предстоят встречи с командами Чехии, Финляндии и Германии. ЮЧМ продлится до 7 мая.

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