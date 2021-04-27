Пять хоккеистов покинули расположение сборной России, готовящейся к чемпионату мира

Расположение команды покинули защитник Виктор Антипин, форварды Николай Коваленко, Артем Ильенко, Георгий Иванов и Владислав Ефремов.

Команда Россия

Сообщается, что в понедельник сборная России приступила ко второму подготовительному циклу, который состоит из усиленных тренировок в тренажерном зале и на льду.

По индивидуальной программе в подмосковном Новогорске проходят подготовку вратарь Тимур Билялов, защитники Кирилл Кирсанов, нападающие Дмитрий Воронков, Андрей Кузьменко и Антон Бурдасов.

Россияне в завершении второго цикла сыграют со швейцарцами.