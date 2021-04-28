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07:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ-2021, ведя в счёте 3:1 в конце матча

Во Фриско (США) на стадионе «Комерика-центр» состоялся матч второго игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2021 (U18) между сборными Финляндии и России.

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Встреча завершилась победой номинальных хозяев льда по буллитам — 4:3.

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К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы — 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен.

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Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.

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Отметим, что нападающий Данила Юров оформил ассистентский дубль (0+2), а голкипер Сергей Иванов, защищавший ворота сборной России, отразил 52 броска из 55.

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Напомним, что в дебютной игре на ЮЧМ-2021 российская сборная в овертайме обыграла команду США со счётом 7:6, уступая по ходу встречи 1:5. Для Финляндии встреча с подопечными Альберта Лещёва стала дебютной на турнире.

Юниорский чемпионат мира — 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.

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