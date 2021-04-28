Сборная России уступила Финляндии на ЮЧМ-2021, ведя в счёте 3:1 в конце матча

Встреча завершилась победой номинальных хозяев льда по буллитам — 4:3.

К концу основного времени матча сборная России вела с комфортным преимуществом в две шайбы — 3:1. За российскую команду дублем отметился Фёдор Свечков, ещё один гол на счету капитана Никиты Чибрикова. За Финляндию же отличился Саму Салминен.

Однако за несколько минут до финальной сирены Вилле Койвунен сократил отставание до минимума, а затем в формате «6 на 5» Cаму Туомаала сравнял счёт в матче, переведя игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии штрафных бросков, в которой сильнее оказались хоккеисты финской команды.

Отметим, что нападающий Данила Юров оформил ассистентский дубль (0+2), а голкипер Сергей Иванов, защищавший ворота сборной России, отразил 52 броска из 55.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/gdhmj926BjM" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.