Тренер юниорской сборной России по хоккею похвалил команду после поражения от финнов

Сборная России 28 апреля по буллитам уступила финнам со счетом 3:4. За две минуты до конца матча россияне выигрывали со счетом 3:1. В первой встрече группового этапа, которая прошла в ночь на 27 апреля, российская команда обыграла американцев в овертайме со счетом 7:6.
«Сегодня получилась менее эмоциональная игра, чем вчера. Это второй матч на турнире, у нас было меньше суток на подготовку, но ребята молодцы, они бились и старались, — сказал Лещев. — Мы готовились к этому матчу, разбирали соперника, посмотрели видео и немножко перестроились».
Ворота сборной России в матче с финнами защищал Сергей Иванов, игру против команды США начинал Кирилл Герасимюк, которого по ходу встречи заменил Валерий Бринкман. «Мы решили, что первую игру начнет Герасимюк, а вторую — Иванов. Это было запланировано», — добавил Лещев. Иванов в матче против сборной Финляндии отразил 52 броска из 55.
Сборные России и Финляндии выступают в группе B вместе с командами Чехии, США и Германии. Россияне занимают второе место в турнирной таблице с тремя очками в двух играх, в следующем матче подопечные Альберта Лещева встретятся с немцами, игра пройдет в ночь на 30 апреля и начнется в 00:00 мск. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая.