Тренер юниорской сборной России по хоккею похвалил команду после поражения от финнов

Сборная России 28 апреля по буллитам уступила финнам со счетом 3:4. За две минуты до конца матча россияне выигрывали со счетом 3:1. В первой встрече группового этапа, которая прошла в ночь на 27 апреля, российская команда обыграла американцев в овертайме со счетом 7:6.

«Сегодня получилась менее эмоциональная игра, чем вчера. Это второй матч на турнире, у нас было меньше суток на подготовку, но ребята молодцы, они бились и старались, — сказал Лещев. — Мы готовились к этому матчу, разбирали соперника, посмотрели видео и немножко перестроились».

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Ворота сборной России в матче с финнами защищал Сергей Иванов, игру против команды США начинал Кирилл Герасимюк, которого по ходу встречи заменил Валерий Бринкман. «Мы решили, что первую игру начнет Герасимюк, а вторую — Иванов. Это было запланировано», — добавил Лещев. Иванов в матче против сборной Финляндии отразил 52 броска из 55.