Теперь Россия на месте Америки. Наши юниоры подарили финнам камбэк и упустили победу

Юниорский чемпионат мира. Группа B

Финляндия U18 — Россия U18 — 4:3 Б (0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Свечков — 1 (Юров, Мирошниченко), 9:21 — 0:1. Салминен — 1 (Юусола, Ламберт), 21:25 — 1:1. Чибриков — 2 (Мичков), 24:07 — 1:2. Свечков — 2 (Юров), 37:53 — 1:3. Койвунен — 1 (Хеймосалми), 57:25 — 2:3. Туомаала — 1 (Ламберт, Койвунен), 58:34 — 3:3.

Победный буллит: Миеттинен.

Вратари: Коскенвуо (57:45 — 58:34) — С. В. Иванов.

Броски: 55 (16+16+16+7) — 28 (6+13+9+0).

Судьи: Кольмюллер, Рекуцки.

27 апреля. Фриско. «Комерика-центр». 806 зрителей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COMECC7n7Kr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COMECC7n7Kr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COMECC7n7Kr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Хоккей России (@russiahockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Было понятно, что главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев после яркой и энергозатратной рубки с американцами видоизменит состав. Перед игрой с финнами он ожидаемо не стал убирать Ивана Мирошниченко из сочетания с Данилой Юровым и Федором Свечковым, с которыми он оказался вместе еще по ходу прошлой игры и сразу начал «решать». Никита Чибриков, не менее удачно переехавший к Матвею Мичкову, предсказуемо начал в звене с одноклубником. Правда, на этот раз центрить к ним отправили другого нападающего из системы СКА — Даниила Лазутина, поменявшегося местами со спустившимся в четвертую тройку Всеволодом Гайдамаком.

А вот решение поставить в рамку Сергея Иванова, изначально ехавшего на ЮЧИ со старшим годом третьим голкипером, откровенно удивило. Да, на конкретно поплывшего в первом периоде со сборной США Кирилла Герасимюка в его нынешнем состоянии вряд ли можно было рассчитывать против Брэда Ламберта и компании. Но подменивший его Валерий Бринкман, неожиданно начавший турнир в статусе бэкапа, после экстренного появления на льду отработал вполне уверенно, подтащил в нужные моменты и, казалось бы, изменил диспозицию на последнем рубеже.

Как оказалось, дать Иванову матч с финнами тренерский штаб планировал еще до начала турнира. Впрочем, за выбор сегодняшнего первого номера никто не предъявит — сильнейший голкипер драфта 2022 года и еще один потенциальный вратарь для НХЛ из России отыграл очень хладнокровно и в ключевые моменты реально спасал, показав, что он в полном порядке.

Читалось и то, что свежие финны, которые матчем с российской юниоркой открывали для себя этот ЮЧМ, начнут куда более активно, чем пацаны Лещева, у которых после огнища с США было меньше суток на восстановление. Однако забить первыми в середине первого периода удалось россиянам. Причем первый гол наши парни положили вполне в финском стиле, наказав соперника после потери в средней зоне. Юров здорово отборолся в районе красной линии, проткнул шайбу на партнеров, и убежавшие «два в одного» Мирошниченко со Свечковым спокойно растянули вратаря.

Ответ от Суоми прилетел уже на старте второй двадцатиминутки. И, как днем ранее, первая шайба в ворота россиян зашла после наброса от синей. Только сравнять счет команде Петри Карьялайнена помогло не прямое попадание, а подставление Саму Салминена на пятачке.

Не прошло и пяти минут, как преимущество россиянам вернул Никита Чибриков. Причем вторую пропущенную финны привезли практически сами себе, решив раскатиться через пятак и подарив шайбу капитану сборной России, который мгновенно воткнул ее в ворота Аку Коскенвуо.

А что нарисовал все тот же неугомонный Юров незадолго до второго перерыва, можно смотреть бесконечно! Нападающий «Магнитки» в одиночку протащил шайбу в чужую зону, раздел защитника и зряче выдал с лицевой линии пас на дубль Свечкову.

И если в матче с американцами основном проблемой нашей юниорки была дисциплина, то в третьем периоде команду Лещева подвела самоуспокоенность и несвежесть. Россияне, поведя в две шайбы, отдали контроль и, видимо, решили не форсировать события. Только в итоге излишняя пассивность привела к тому, что мы сами оказались на месте американцев и подарили финнам их камбэк. И есть ощущение, что собраться и сплотиться в концовке сборной Финляндии помогла жуткая травма Оливера Капанена, который без посторонней помощи влетел головой в борт и покинул лед на носилках. На повторе повреждение 22-го номера выглядит действительно страшно.

Хоккеисты из Суоми почти всю заключительную двадцатиминутку непрерывно генерировали моменты у ворот, но забить два спасительных гола сумели именно после длинной вынужденной паузы. Не сумел помешать им даже Иванов, который реально стоял на ушах в концовке и порой выдавал нереальные спасения. Претензий к вратарю, отразившему 52 броска, быть попросту не может.

В овертайме россияне четыре из пяти минут провели в меньшинстве. Причем первое удаление Свечкова получилось не безапелляционным — судя по единственному повтору, тольяттинец сыграл чисто в шайбу и сразу же мог убежать «один в ноль». В итоге Иванов и защитники дополнительный период пережили. А вот на буллитах талантливое нападение сборной России сыграло слишком прямолинейно и ни разу не сумело пробить габаритного Коскенвуо, подарив финнам победу в стартовом матче на ЮЧМ.

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