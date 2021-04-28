Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
47
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Тампа-Бэй Лайтнинг
47
Хоккей. НХЛ
29.04
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
64
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Б
10
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
13
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Баффало Сэйбрз
31
Все события
Фоторепортажи
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
12:09 (мск), источник: ТАСС

Премьер Латвии не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге со зрителями

РИГА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в настоящее время не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня, в присутствии зрителей. Об этом глава правительства заявил в среду.

Наверх
COVID-19: новые случаи за 90 дней
Россия
Полная статистика

«Я не вижу никакого способа, что на чемпионате мира по хоккею в Риге могут присутствовать зрители. Люди должны с этим считаться. Было бы ошибкой проводить такой чемпионат со зрителями в условиях пандемии», — сказал Кариньш в эфире местного телеканала ТВ3.

Читайте также
Глава совета директоров рижского «Динамо» считает, что ЧМ-2021 может пройти без зрителей

Премьер также напомнил, что эпидемиологическая ситуация в Латвии из-за распространения коронавируса сейчас ухудшается. «Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды», — добавил он.

В среду в Риге состоится очередное заседание оргкомитета чемпионата мира. На предыдущем заседании 19 апреля оргкомитет рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей на матчи чемпионата, но никаких решений не принял. Разработанные Латвийской федерацией хоккея варианты проведения мирового первенства допускают присутствие 2 660 зрителей на матчах.

Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс в начале апреля выразил ТАСС надежду на то, что во время чемпионата мира удастся организовать 50-процентную заполняемость трибун. В феврале Козиолс сообщал, что оргкомитет рассматривает несколько вариантов проведения турнира — в «пузыре», матчи в присутствии 20%, 50% зрителей и так далее, при условии дистанцирования на трибунах и в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Теперь РФ на месте Америки. Наши юниоры подарили финнам камбэк
«Отстой и мусор». Фанаты раскритиковали русского вратаря НХЛ
Мейвезер официально подтвердил бой с блогером
Овечкин развлекается дома. Без него «Вашингтон» только побеждает
Худобин черенком клюшки отбил шайбу, летевшую в девятку: видео
В ОКР высказались об инциденте с флагом России на ЧМ по шашкам
Тренер юниорской сборной РФ похвалил команду после поражения
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь