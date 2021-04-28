Премьер Латвии не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге со зрителями
РИГА, 28 апреля. /ТАСС/.
РИГА, 28 апреля. /ТАСС/.
«Я не вижу никакого способа, что на чемпионате мира по хоккею в Риге могут присутствовать зрители. Люди должны с этим считаться. Было бы ошибкой проводить такой чемпионат со зрителями в условиях пандемии», — сказал Кариньш в эфире местного телеканала ТВ3.
Премьер также напомнил, что эпидемиологическая ситуация в Латвии
В среду в Риге состоится очередное заседание оргкомитета чемпионата мира. На предыдущем заседании 19 апреля оргкомитет рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей на матчи чемпионата, но никаких решений не принял. Разработанные Латвийской федерацией хоккея варианты проведения мирового первенства допускают присутствие 2 660 зрителей на матчах.
Генеральный секретарь Латвийской федерации хоккея Вистурс Козиолс в начале апреля выразил ТАСС надежду на то, что во время чемпионата мира удастся организовать 50-процентную заполняемость трибун. В феврале Козиолс сообщал, что оргкомитет рассматривает несколько вариантов проведения турнира — в «пузыре», матчи в присутствии 20%, 50% зрителей и так далее, при условии дистанцирования на трибунах и в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.