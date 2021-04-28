Премьер Латвии не видит возможности провести чемпионат мира по хоккею в Риге со зрителями

«Я не вижу никакого способа, что на чемпионате мира по хоккею в Риге могут присутствовать зрители. Люди должны с этим считаться. Было бы ошибкой проводить такой чемпионат со зрителями в условиях пандемии», — сказал Кариньш в эфире местного телеканала ТВ3.

Премьер также напомнил, что эпидемиологическая ситуация в Латвии из-за распространения коронавируса сейчас ухудшается. «Лучше прямо сейчас сказать об этом людям, чем поддерживать напрасные надежды», — добавил он.

В среду в Риге состоится очередное заседание оргкомитета чемпионата мира. На предыдущем заседании 19 апреля оргкомитет рассмотрел предварительные варианты допуска зрителей на матчи чемпионата, но никаких решений не принял. Разработанные Латвийской федерацией хоккея варианты проведения мирового первенства допускают присутствие 2 660 зрителей на матчах.