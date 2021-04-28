Женский чемпионат мира по хоккею может пройти в августе 2021 года

Ранее турнир, который должен был пройти в начале мая в Канаде, был отменен по решению местных властей из-за коронавируса.

«Меня проинформировали после заседания совета Международной федерации хоккея о том, как сказали члены совета, что турнир отменен не будет. В ближайшие два дня будет полная информация о том, где он состоится. Но ориентировочно турнир пройдет в августе», — сказал Третьяк.