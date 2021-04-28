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12:31 (мск), источник: ТАСС

Женский чемпионат мира по хоккею может пройти в августе 2021 года

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Чемпионат мира по хоккею среди женских команд ориентировочно пройдет в августе. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее турнир, который должен был пройти в начале мая в Канаде, был отменен по решению местных властей из-за коронавируса.

«Меня проинформировали после заседания совета Международной федерации хоккея о том, как сказали члены совета, что турнир отменен не будет. В ближайшие два дня будет полная информация о том, где он состоится. Но ориентировочно турнир пройдет в августе», — сказал Третьяк.

В прошлом году турнир также должен был пройти в канадских Галифаксе и Труро, однако он был отменен из-за коронавируса. Рекордсменом по количеству побед на чемпионатах мира является сборная Канады, выигравшая 10 турниров, на счету команды США 9 побед. Турнир выигрывали только эти две сборные. В активе сборной России три бронзовые награды (2001, 2013, 2016).

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