В Латвии анонсировали отсутствие зрителей на чемпионате мира по хоккею

По словам политика, на данный момент он не видит возможности провести турнир с болельщиками. Он также заявил о необходимости считаться с этой данностью и назвал ошибкой присутствие зрителей на трибунах в условиях пандемии коронавируса.

Изначально чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти в Риге и Минске, однако в феврале Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Белоруссию права проведения турнира. В организации решение объяснили соображениями безопасности.

Чемпионат мира-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.