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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

В Латвии анонсировали отсутствие зрителей на чемпионате мира по хоккею

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш анонсировал отсутствие зрителей на матчах чемпионата мира по хоккею в Риге. Об этом сообщает Skaties.lv.

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Источник: РИА "Новости"

По словам политика, на данный момент он не видит возможности провести турнир с болельщиками. Он также заявил о необходимости считаться с этой данностью и назвал ошибкой присутствие зрителей на трибунах в условиях пандемии коронавируса.

Изначально чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти в Риге и Минске, однако в феврале Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Белоруссию права проведения турнира. В организации решение объяснили соображениями безопасности.

Чемпионат мира-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе А сыграет с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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