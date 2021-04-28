Финалист Кубка Стэнли Галлан возглавит сборную Канады на ЧМ-2021
Бывший главный тренер Коламбуса, Флориды и Вегаса Жерар Галлан возглавит сборную Канады на предстоящем чемпионате мира, сообщается на сайте Федерации хоккея Канады.
Бывший главный тренер Коламбуса, Флориды и Вегаса Жерар Галлан возглавит сборную Канады на предстоящем чемпионате мира, сообщается на сайте Федерации хоккея Канады.
57-летний специалист на ЧМ-2007 и ЧМ-2017 занимал должность помощника главного тренера национальной команды.
В сезоне-2016/17 канадец вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли в дебютный сезон клуба в НХЛ. В январе 2020 года «Голден Найтс» отправили Галлана в отставку и с тех пор он находится без клуба.
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная Канады сыграет в группе B с Финляндией, США, Германией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном.