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18:52 (мск), источник: Sport24

Финалист Кубка Стэнли Галлан возглавит сборную Канады на ЧМ-2021

Бывший главный тренер Коламбуса, Флориды и Вегаса Жерар Галлан возглавит сборную Канады на предстоящем чемпионате мира, сообщается на сайте Федерации хоккея Канады.

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57-летний специалист на ЧМ-2007 и ЧМ-2017 занимал должность помощника главного тренера национальной команды.

В сезоне-2016/17 канадец вывел «Вегас» в финал Кубка Стэнли в дебютный сезон клуба в НХЛ. В январе 2020 года «Голден Найтс» отправили Галлана в отставку и с тех пор он находится без клуба.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная Канады сыграет в группе B с Финляндией, США, Германией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном.

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