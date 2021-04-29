Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
23
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
52
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
14
Хоккей. НХЛ
30.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
30.04
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
30.04
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
30.04
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
30.04
Нью-Джерси Дэвилз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
34
Хоккей. НХЛ
00:30
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
63
Все события
Фоторепортажи
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
13:54 (мск), источник: ТАСС

Пять хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира

ТАСС, 29 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в расположение команды пятерых игроков ЦСКА для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во вторник завершилась финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в серии со счетом 4:2.

В состав команды были вызваны форварды Максим Мамин, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов. Они присоединятся к сборной 3 мая. Также в ФХР отметили, что из-за травмы национальной команде на чемпионате мира не сможет помочь защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.

Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина
На пятый год Гвардиола вывел «Манчестер Сити» на новый уровень
СМИ: Месси готов сократить зарплату на 50%
Белорусский боец MMA возмутил болельщиков нокаутом после гонга
Лучший тренер. Тутберидзе вернула Косторной аксель за два месяца
СМИ: «Спартак» может летом подписать футболиста «Бенфики»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь