Пять хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира

Во вторник завершилась финальная серия плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в серии со счетом 4:2.

В состав команды были вызваны форварды Максим Мамин, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов. Они присоединятся к сборной 3 мая. Также в ФХР отметили, что из-за травмы национальной команде на чемпионате мира не сможет помочь защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.

Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).