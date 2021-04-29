Пять хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира
ТАСС, 29 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в расположение команды пятерых игроков ЦСКА для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает
ТАСС, 29 апреля. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал в расположение команды пятерых игроков ЦСКА для подготовки к чемпионату мира. Об этом сообщает
Во вторник завершилась финальная серия
В состав команды были вызваны форварды Максим Мамин, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов. Они присоединятся к сборной 3 мая. Также в ФХР отметили, что
Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).