Крутой русский юниор! Мичков сотворил два шедевра и прибил Германию покером на ЮЧМ

После роскошного камбэка с США и обидного поражения с Финляндией у сборной России на групповом этапе ЮЧМ закончились реальные соперники. Немецкую юниорку, которая впервые поднялась в элитный дивизион на уровне U-18, уважать было нужно, но хоккей в Германии пока шагнул вперед не настолько, чтобы Бундестим каждый год стабильно могла иметь в составе такого монстра, как Тим Штютцле и пацанов типа Лукаса Райхеля или Йон-Ясона Петерки. Поэтому от сегодняшних немцев, в двух стартовых матчах на турнире в Далласе небезнадежно уступивших американцам и чехам, никто особых проблем не ждал.

Хотя в первом периоде разгрома команды Штеффена Цише ничего не предвещало. Россияне не играли на голову сильнее дебютантов элитного дивизиона и в стартовой двадцатиминутке усилиями неугомонной связки Свечков — Юров смогли лишь раз поразить ворота Никиты Кваппы.

А вот дальше началось тотальное уничтожение сборной Германии машиной по имени Матвей Мичков, который принялся просто издеваться над обороной немцев. Уже в самом начале второго периода нападающий «СКА-1946» оказался за воротами соперника и, недолго думая, провернул то, что делал в официальных матчах не один раз — положил шайбу на крюк и лакроссом швырнул ее в сетку. И если вы думаете, что это разовая акция, то посмотрите на ютубе, как он кошмарил вратарей, играя еще за ярославский «Локомотив» в открытом чемпионате Москвы.

Через семь минут Мичков забрал на пятаке подбор после наброса Владимира Грудинина и здорово разобрался с Кваппом. Здесь лучший снайпер россиян сделал все достаточно буднично.

Но на дубле претендент на первый номер драфта-2023 даже и не думал останавливаться. Во втором периоде наши парни моментами конкретно возили немцев, а на экваторе матча получили пятиминутное большинство, подаренное Райаном Беттахаром, и забросили четвертую шайбу. И 16-летний золотой мальчик из Перми просто не мог оформить свой хет-трик по-простому. После небольшого пожара под воротами немцев шайба отскочила к Мичкову и он поразил цель, просунув клюшку себе между ног. Ну ведь красота же!

Знаете, что самое забавное? Уже в первые пять минут третьего периода россияне забили пятый гол и изначально судьи записали его на Матвея, но чуть позже его отдали магнитогорцу Илье Квочко. Нападающий «Магнитки», сыгравший сегодня первый матч на турнире, начертил с партнерами неплохую контратаку и с неудобной отдал Мичкову на дальнюю штангу, однако похоже, что шайба заползла за ленточку рикошетом от защитника сборной Германии.

Впрочем, сыграть на ноль нашей юниорке не получилось — немцы уйти сухим Сергею Иванову не дали. Зато незадолго до финальной сирены они позволили 17-му номеру уйти отдыхать с покером, пропустив шестую. Такого чумового юниора в России не было со времен Александра Овечкина.