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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Беларуси разгромила Латвию на ЮЧМ-2021

На юниорском чемпионате мира по хоккею сборная Беларуси разгромила Латвию со счётом 6:2.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Плейно (США) на стадионе «Чилдренс Хелс Стар-центр».

В составе белорусской команды голы забили Фёдор Николаеня, Данила Климович (2), Егор Клавдиев, Илья Морозов и Мирослав Михалёв. В составе латвийской команды заброшенными шайбами отметились Мартинс Лавиньш и Райнерс Дарзиньш.

Ранее на турнире в рамках группы А белорусы уступили Швеции (1:5) и обыграли Швейцарию (7:1). Латвийцы потерпели поражения от швейцарцев (2:4) и от канадцев (2:4). Заключительный матч группового этапа сборная Беларуси проведёт с Канадой, а латвийцы сыграют со шведами. Обе встречи пройдут 2 мая.

Юниорский чемпионат мира — 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи проходят в США. Сборная России выступает в группе В вместе с командами США, Чехии, Финляндии и Германии.

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