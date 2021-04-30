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11:00 (мск), источник: Vesti.kz

Вызванный в сборную Казахстана на чемпионат мира Доус вместо УТС улетел отдыхать в Дубай

Форвард сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус улетел с семьей в Дубай (ОАЭ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Фотографиями с отдыха, который он проводит с супругой Кассандрой и сыном Бенсоном, игрок делится в своем Instagram.

При этом ранее он был вызван в расположение сборной Казахстана, которая накануне в Нур-Султане начала подготовку к чемпионату мира-2021 в топ-дивизионе.

Супербомбардир и еще пару легионеров для «Барыса», которые могли бы засверкать в КХЛ.

Напомним, что прошлый сезон Доус провел в казанском «Ак Барсе», с которым у него сегодня, 30 апреля, заканчивается контракт. Ранее появилась информация, что форварда хочет вернуть «Барыс», за который он в свое время провел семь сезонов.

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