Самый ценный игрок плей-офф КХЛ Толчинский вызван в сборную России
ТАСС, 1 мая. Самый ценный игрок
ТАСС, 1 мая. Самый ценный игрок
Толчинский в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина забросил шесть шайб, в том числе победную в заключительном матче финальной серии с ЦСКА (1:0).
Также на счету 26-летнего форварда 14 результативных передач в
Сообщается, что Толчинский присоединится к национальной команде 3 мая. Также
Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура — Чешских играх.