Самый ценный игрок плей-офф КХЛ Толчинский вызван в сборную России

Толчинский в завершившемся розыгрыше Кубка Гагарина забросил шесть шайб, в том числе победную в заключительном матче финальной серии с ЦСКА (1:0).

Команда Россия

Также на счету 26-летнего форварда 14 результативных передач в плей-офф. В регулярном чемпионате он в 51 игре забросил 15 шайб и сделал 31 голевую передачу. «Авангард» впервые в истории завоевал Кубок Гагарина.

Сообщается, что Толчинский присоединится к национальной команде 3 мая. Также пресс-служба ФХР проинформировала о том, что защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов по состоянию здоровья вынужден будет пропустить месяц и не прибудет в расположение сборной России.