Всемирная федерация следж-хоккея одобрила эмблему и флаг российской команды на ЧМ

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

«Название, эмблема, флаг, гимн и экипировка, предложенные ПКР Всемирной федерации следж-хоккея, были одобрены. У федерации нет никаких претензий к ее использованию в соответствии с условиями, установленными в решении CAS», — сказал Рожков.

Вместо национального гимна в честь сборной России будет звучать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Экипировка российской команды будет содержать цвета российского флага.