Всемирная федерация следж-хоккея одобрила эмблему и флаг российской команды на ЧМ
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Всемирная федерация
МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Всемирная федерация
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.
«Название, эмблема, флаг, гимн и экипировка, предложенные ПКР Всемирной федерации
Вместо национального гимна в честь сборной России будет звучать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Экипировка российской команды будет содержать цвета российского флага.
Чемпионат мира пройдет с 19 по 26 июня. В турнире примут участие восемь сборных. Команды, занявшие первые пять мест, пройдут квалификацию на Паралимпийские игры 2022 года в Пекине. Оставшимся трем командам предстоит принять участие в квалификационном турнире, который пройдет позже.