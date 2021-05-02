Сборная России разгромила команду Чехии со счётом 11:1 на юниорском ЧМ-2021

Матч прошёл во Фриско на стадионе «Комерика-центр» и завершился разгромной победой россиян со счётом 11:1.

В составе победителей забивали Матвей Мичков (хет-трик), Прохор Полтапов (дважды), Иван Мирошниченко, Арсений Коромыслов, Дмитрий Кателевский, Фёдор Свечков (дважды) и Данила Юров. Единственный гол за сборную Чехии забил Якуб Кос.

Юниорский чемпионат мира — 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Российская сборная представляет группу B вместе с американцами, чехами и финнами.

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