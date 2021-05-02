Русские юниоры растерзали чехов и наказали за грубость! 11 голов — невероятный триумф атаки сборной России
Победа со счетом 11:1 в последнем матче группового этапа ЮЧМ.
Победа со счетом 11:1 в последнем матче группового этапа ЮЧМ.
Юниорский чемпионат мира. Группа B
Россия U18 — Чехия U18 — 11:1 (3:0, 3:1, 5:0)
Голы: Мичков — 7 (Чибриков, Новиков), 1:22 — 1:0. Полтапов — 1, 13:10 — 2:0. Мирошниченко — 3 (бол., Юров), 17:39 — 3:0. Коромыслов — 1 (Юров, Чибриков), 30:53 — 4:0. Кос — 1 (Моравец, Брабенец), 32:28 — 4:1. Кателевский — 1 (Лазутин, Грудинин), 33:44 — 5:1. Полтапов — 2 (бол., Иванцов, Мичков), 38:45 — 6:1. Мичков — 8 (Полтапов, Иванцов), 45:50 — 7:1. Свечков — 3 (Юров), 47:00 — 8:1. Свечков — 4 (бол., Чибриков, Мирошниченко), 51:45 — 9:1. Юров — 3, 57:19 — 10:1. Мичков — 9 (Квочко), 58:48 — 11:1.
Вратари: С. В. Иванов — Шатны (Суханек, 20:00).
Штраф: 2 — 37.
Броски: 40 (11+17+12) — 22 (7+8+7).
Судьи: Кольмюллер, Макфарлейн.
1 мая. Фриско. «Комерика-центр».
Главный итог победы над Чехией помимо феерического счета 11:1 — Россия, скорее всего, избежала сильного соперника в четвертьфинале. Совсем сильного, как Канада, и совсем не впечатляющего на этом турнире, но все равно не проходного, как Швеция.
Если в матче канадцев с белорусами через пару часов не будет сенсации — то в первом раунде
Чехия чуть не обыграла и финнов, и американцев, но у нее в этом поколении огромные проблемы с яркими нападающими — почти каждый российский форвард из первых трех звеньев наверняка был бы в составе соперника главной звездой. У нашей сборной до того, как соперник развалился в середине второго периода, не было сумасшедшего территориального преимущества (как и в целом по турниру, это не сильная сторона команды — подавлять и доминировать), но, как и в прошлых матчах, она очень легко создавала моменты без чрезмерных усилий. Уже седьмой, восьмой и девятый гол забил Матвей Мичков, опять выстрелил своей пушкой в большинстве Иван Мирошниченко, наконец, отличился Прохор Полтапов — вероятно, самый рукастый форвард юниорки сначала убежал «один в ноль», а затем выдал от главных шедевров ЮЧМ. Никита Чибриков, Данила Юров, Федор Свечков — все наши лидеры смогли сегодня улучшить свою статистику.
Два вопроса по групповому этапу, на которые мы уже не получим ответа, но не задаться ими сложно: была бы сборная настолько вялой против финнов, если бы не матч с США менее чем за сутки до Суоми, и пришлось бы спасаться с 1:5 от Америки, если бы в старте вышел голкипер Сергей Иванов? 17-летний вратарь уже три раза подряд смотрится очень уверенно — если в
Россияне после постоянных удалений в прошлых матчах, которые привели к потерям очков и с финнами, и с американцами, попали на чехов, у которых еще большие проблемы с дисциплиной. Не то чтобы сегодня не справились без большинства — но соперник, постоянно оставаясь вчетвером, этим окончательно себя добил. Шесть двухминутных штрафов и один большой — к концу игры чехи от бессилия стали грубить.
Перед четвертьфиналами сильные и слабые стороны сборной очевидны. Вратарь — большой плюс, защита — нормального уровня, но атакующие навыки у игроков обороны не впечатляют, что почти лишает шанса на стабильное мощное позиционное нападение. Зато сами форварды, как и ожидалось, творят так, что надо постараться, чтобы вспомнить российскую юниорку, которая показывала
Напоследок о главном разочаровании матча, да и всего ЮЧМ, — это трансляции. В прошлых играх России они были просто непрофессиональными, с поразительно маленьким числом камер и плохими повторами. Сегодня картинка все три периода жутко лагала, что в 2021 году на уровне чемпионата мира выглядит совершенно нереально. Верим, что в
Павел Климовицкий