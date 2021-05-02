Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
62
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
41
Хоккей. НХЛ
22:00
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
ОТ
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
ОТ
10
Хоккей. НХЛ
03:00
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
14
Все события
Фоторепортажи
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
11:42 (мск), источник: ТАСС

Тренер россиян прокомментировал разгром чехов на юниорском чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 2 мая. Сборной России по хоккею удалось выдержать удар и продолжить гнуть свою линию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18 лет) против команды Чехии. Такое мнение журналистам высказал главный тренер россиян Альберт Лещев.

Наверх

В ночь на воскресенье россияне разгромили чехов со счетом 11:1.

«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Это был довольно жесткий матч, но мы смогли выдержать удар и продолжить гнуть свою линию, — сказал Лещев. — Дисциплина всегда находится на первом месте. Есть такое выражение — “дисциплина бьет класс”, и мы пользуемся этим девизом».

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер сборной России сообщил, что с Владиславым Сапуновым, попавшим под жесткий силовой в третьем периоде, все в порядке. «По поводу вратаря [на четвертьфинальный матч] мы подумаем. С Сапуновым все в порядке, он готов играть», — добавил Лещев.

Сборная России набрала девять очков в четырех матчах и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы B. Позднее в воскресенье в заключительном матче группы сыграют финны (второе место, восемь очков) и американцы (третье место, шесть очков). Чехи заняли в группе четвертое место (четыре очка), на последней позиции расположилась команда Германии (0).

По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы.

Соперник россиян по четвертьфиналу определится по завершении всех матчей группового этапа.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Русские юниоры растерзали чехов. 11 голов - триумф атаки
«Зенит» в одной игре от титула. Испортит ли праздник «Локо»?
Британский боксер Чисора проиграл бывшему чемпиону мира Паркеру
Пустил кровь и уложил на лед. Русско-американская драка в НХЛ
«У них что, совести совсем нет?» Новый судейский скандал в РПЛ
Гусев издевательски обманул вратаря, пустив шайбу между щитков
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь