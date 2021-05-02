Тренер россиян прокомментировал разгром чехов на юниорском чемпионате мира по хоккею

В ночь на воскресенье россияне разгромили чехов со счетом 11:1.
«Хочу поздравить ребят с хорошей игрой. Это был довольно жесткий матч, но мы смогли выдержать удар и продолжить гнуть свою линию, — сказал Лещев. — Дисциплина всегда находится на первом месте. Есть такое выражение — “дисциплина бьет класс”, и мы пользуемся этим девизом».
Главный тренер сборной России сообщил, что с Владиславым Сапуновым, попавшим под жесткий силовой в третьем периоде, все в порядке. «По поводу вратаря [на четвертьфинальный матч] мы подумаем. С Сапуновым все в порядке, он готов играть», — добавил Лещев.
Сборная России набрала девять очков в четырех матчах и занимает промежуточное первое место в турнирной таблице группы B. Позднее в воскресенье в заключительном матче группы сыграют финны (второе место, восемь очков) и американцы (третье место, шесть очков). Чехи заняли в группе четвертое место (четыре очка), на последней позиции расположилась команда Германии (0).
По итогам группового этапа в четвертьфинал выходят по четыре команды каждой группы.
Соперник россиян по четвертьфиналу определится по завершении всех матчей группового этапа.