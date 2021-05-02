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13:34 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею сыграет с белорусами в ¼ финала юниорского чемпионата мира

ТАСС, 2 мая. Сборная России сыграет с командой Белоруссии в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в США.

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В заключительном матче в группе А сборная Белоруссии проиграла команде Канады со счетом 2:5 и заняла третье место в таблице. Россияне стали вторыми в группе В. Встреча сборных России и Белоруссии пройдет 3 мая и начнется в 20:30 мск.

В других четвертьфинальных матчах канадцы встретятся с чехами (3 мая, 23:00 мск), сборная Финляндии сыграет с командой Швейцарии (4 мая, 01:30 мск), а американцы сразятся со шведами (4 мая, 04:00 мск).

Полуфиналы состоятся в ночь на 6 мая, матч за третье место и финал — в ночь на 7 мая.

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