Сборная России по хоккею сыграет с белорусами в ¼ финала юниорского чемпионата мира

В заключительном матче в группе А сборная Белоруссии проиграла команде Канады со счетом 2:5 и заняла третье место в таблице. Россияне стали вторыми в группе В. Встреча сборных России и Белоруссии пройдет 3 мая и начнется в 20:30 мск.

В других четвертьфинальных матчах канадцы встретятся с чехами (3 мая, 23:00 мск), сборная Финляндии сыграет с командой Швейцарии (4 мая, 01:30 мск), а американцы сразятся со шведами (4 мая, 04:00 мск).