Хоккеисты юниорской сборной Беларуси уступили Канаде в матче группового раунда ЧМ

Матч проходил с игровым преимуществом канадцев, которые открыли счет уже на шестой минуте. Капитан родоначальников хоккея Шейн Райт обхитрил Никиту Климовича и, приблизившись к воротам сборной Беларуси, загнал шайбу под перекладину мощным броском. Команда Дмитрия Шульги попыталась отыграться, проведя серию острых контратак, но в итоге пропустила вторую шайбу. У канадцев отличился Олен Зеллвегер.

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Не успел стартовать второй период, как белорусы вновь пропустили. Автором третьей шайбы в их ворота стал Мэйсон Мактавиш. Однако на этом злоключения подопечных Дмитрия Шульги не закончились. Еще одна ошибка — и Шейн Райт оформил голевой дубль на 25-й минуте матча. Тренерский штаб сборной Беларуси пошел на смену вратаря — Яна Шостака в рамке сменил Иван Жигалов.

Стремясь отыграться, белорусские юниоры пошли вперед, отодвинув игру от своих ворот. Итогом штурма стало удаление у канадцев, которое мастерски использовал Андрей Лошко. Даниил Сотишвили передачей нашел Мирослава Михалева, который отпасовал из-за ворот Андрею Лошко, заставившего капитулировать Бенджамина Годро.

В заключительной трети поединка команды обменялись заброшенными шайбами. Сначала на 54-й минуте матча отличился Мэйсон Мактавиш, а окончательный счет установил Илья Морозов.

Итоговое положение команд в группе А: Канада — 12 очков (4 матча), Швеция — 9 (4), Беларусь — 6 (4), Швейцария — 3 (4), Латвия — 0 (4).