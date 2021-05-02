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15:12 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Авангарда» Зернов вызван в сборную России

ТАСС, 2 мая. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал нападающего омского «Авангарда» Дениса Зернова. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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25-летний хоккеист 28 апреля стал обладателем Кубка Гагарина. Омичи в финальной серии обыграли ЦСКА со счетом 4−2.

Во время загрузки произошла ошибка.

Зернов присоединится к сборной 3 мая на сборе в подмосковном Новогорске для подготовки к чемпионату мира. С 12 по 15 мая состоится заключительный, чешский этап Евротура.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.

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