Хоккеист «Авангарда» Зернов вызван в сборную России
ТАСС, 2 мая. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал нападающего омского «Авангарда» Дениса Зернова. Об этом сообщает
ТАСС, 2 мая. Тренерский штаб сборной России по хоккею вызвал нападающего омского «Авангарда» Дениса Зернова. Об этом сообщает
25-летний хоккеист 28 апреля стал обладателем Кубка Гагарина. Омичи в финальной серии обыграли ЦСКА со счетом 4−2.
Зернов присоединится к сборной 3 мая на сборе в подмосковном Новогорске для подготовки к чемпионату мира. С 12 по 15 мая состоится заключительный, чешский этап Евротура.
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге.