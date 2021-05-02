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17:08 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация хоккея утвердила форму сборной России на чемпионате мира

ТАСС, 2 мая. Руководство Международной федерации хоккея (IIHF) утвердило форму сборной России, в которой команда будет выступать на чемпионате мира в Риге. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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Форма представлена в красном и белом цветах, в центре расположен логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Сообщается, что схожий дизайн формы будет разработан для российских команд и на следующий олимпийский цикл начиная с Олимпиады 2022 года в Пекине.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Во время послематчевых церемоний и церемоний награждения вместо национального гимна РФ будет исполняться Концерт номер 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. В качестве флага будет использоваться полотно с эмблемой ОКР без дополнительных надписей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А с командами Белоруссии, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют со сборными Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).

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