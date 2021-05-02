Международная федерация хоккея утвердила форму сборной России на чемпионате мира

Форма представлена в красном и белом цветах, в центре расположен логотип Олимпийского комитета России (ОКР). Сообщается, что схожий дизайн формы будет разработан для российских команд и на следующий олимпийский цикл начиная с Олимпиады 2022 года в Пекине.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн. Во время послематчевых церемоний и церемоний награждения вместо национального гимна РФ будет исполняться Концерт номер 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. В качестве флага будет использоваться полотно с эмблемой ОКР без дополнительных надписей.