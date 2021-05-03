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13:22 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по хоккею произвела замену в составе перед ЧМ-2021

Есть информация по Джесси Блэкеру.

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Сборная Казахстана по хоккею продолжает готовиться к чемпионату мира-2021, который пройдет в Риге (Латвия), сообщает пресс-служба КФХ.

Команда
Казахстан

В расположение команды прибыли два игрока из «Сарыарки» — Михаил Рахманов и Александр Писарев. Ранее вызванные из карагандинского клуба Александр Борисевич и Владислав Никулин получили травмы в ходе финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана и не смогут сыграть на чемпионате мира.

Защитник Джесси Блэкер присоединится к сборной Казахстана в Риге. Сейчас хоккеист готовится по индивидуальной программе дома в Лас-Вегасе.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. В рамках группового раунда сборная Казахстана сыграет с Латвией, Финляндией, США, Германией, Канадой, Италией и Норвегией.
С расширенным списком можно ознакомиться здесь.

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