Сборная Казахстана по хоккею произвела замену в составе перед ЧМ-2021

Сборная Казахстана по хоккею продолжает готовиться к чемпионату мира-2021, который пройдет в Риге (Латвия), сообщает пресс-служба КФХ.

Команда Казахстан

В расположение команды прибыли два игрока из «Сарыарки» — Михаил Рахманов и Александр Писарев. Ранее вызванные из карагандинского клуба Александр Борисевич и Владислав Никулин получили травмы в ходе финальной серии плей-офф чемпионата Казахстана и не смогут сыграть на чемпионате мира.

Защитник Джесси Блэкер присоединится к сборной Казахстана в Риге. Сейчас хоккеист готовится по индивидуальной программе дома в Лас-Вегасе.