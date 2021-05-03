Никита Михайлис оформил дубль за сборную Казахстана в матче с 9 шайбами

Сборная Казахстана по хоккею провела очередной двусторонний матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2021, сообщает пресс-служба КФХ.

После первого периода счет был равным 3:3. В итоге матч завершился со счетом 5:4 в пользу «синих».

Команда Казахстан

В составе победителей голами отметились Роман Старченко, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Дмитрий Гурков и Александр Писарев. В составе «белых» Никита Михайлис оформил дубль, также забили Дмитрий Гренц и Егор Петухов.