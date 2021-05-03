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14:39 (мск), источник: Vesti.kz

Никита Михайлис оформил дубль за сборную Казахстана в матче с 9 шайбами

Команда готовится к ЧМ.

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Сборная Казахстана по хоккею провела очередной двусторонний матч в рамках подготовки к чемпионату мира-2021, сообщает пресс-служба КФХ.

После первого периода счет был равным 3:3. В итоге матч завершился со счетом 5:4 в пользу «синих».

Команда
Казахстан

В составе победителей голами отметились Роман Старченко, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Дмитрий Гурков и Александр Писарев. В составе «белых» Никита Михайлис оформил дубль, также забили Дмитрий Гренц и Егор Петухов.

Состав «белых»: вратари: Хенрик Карлссон, Никита Бояркин; защитники: Виктор Сведберг, Самат Данияр, Егор Шалапов, Валерий Орехов, Кирилл Полохов, Дмитрий Степанов; нападающие: Никита Михайлис, Кертис Волк, Кирилл Савицкий, Кирилл Панюков, Аркадий Шестаков, Алихан Асетов, Артем Лихотников, Дмитрий Гренц, Егор Петухов. «Синие»: вратари: Демид Еремеев, Андрей Шутов; защитники: Алексей Маклюков, Даррен Диц, Леонид Метальников, Иван Степаненко, Мадияр Ибрайбеков, Александр Писарев, Адиль Бекетаев; нападающие: Александр Шин, Роман Старченко, Михаил Рахманов, Павел Акользин, Антон Сагадеев, Дмитрий Шевченко, Максим Мусоров, Саян Данияр, Дмитрий Гурков.

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