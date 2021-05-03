Шафранов пополнил штаб сборной России по хоккею

Шафранов будет отвечать за игру в большинстве. Отмечается, что специалист присоединился к национальной команде в Новогорске, где она продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.

«Огромное спасибо “Авангарду” за год плодотворной работы! Это было замечательное время, настала пора двигаться дальше! В течение последних двух лет я нахожусь на связи со штабом сборной и сейчас постараюсь помочь национальной команде успешно выступить на чемпионате мира в Риге», — сказал Шафранов.