Шафранов пополнил штаб сборной России по хоккею
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Тренер Константин Шафранов пополнил систему сборных команд России, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Тренер Константин Шафранов пополнил систему сборных команд России, сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Шафранов будет отвечать за игру в большинстве. Отмечается, что специалист присоединился к национальной команде в Новогорске, где она продолжает подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Латвии.
«Огромное спасибо “Авангарду” за год плодотворной работы! Это было замечательное время, настала пора двигаться дальше! В течение последних двух лет я нахожусь на связи со штабом сборной и сейчас постараюсь помочь национальной команде успешно выступить на чемпионате мира в Риге», — сказал Шафранов.
Шафранов в прошедшем сезоне стал обладателем Кубка Гагарина в качестве помощника главного тренера «Авангарда». Контракт специалиста с омским клубом истек по окончании сезона, но генеральный менеджер клуба Алексей Волков в понедельник сообщил, что планирует в полном составе сохранить тренерский штаб в следующем сезоне.