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3 мая, источник: Sport24

Юниорская сборная России обыграла Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021

В Плейно (США) завершился четвертьфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею (до 18 лет), в котором сборная России обыграла Белоруссию со счетом 5:2.

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В составе российской команды шайбу забрасывали Матвей Мичков, Данила Юров, Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.

За белорусскую сборную отличились Илья Морозов и Федор Николаеня.

Благодаря этой виктории сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.

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