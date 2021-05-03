Юниорская сборная России обыграла Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ-2021
В Плейно (США) завершился четвертьфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею (до 18 лет), в котором сборная России обыграла Белоруссию со счетом 5:2.
В Плейно (США) завершился четвертьфинальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею (до 18 лет), в котором сборная России обыграла Белоруссию со счетом 5:2.
В составе российской команды шайбу забрасывали Матвей Мичков, Данила Юров, Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак.
За белорусскую сборную отличились Илья Морозов и Федор Николаеня.
Благодаря этой виктории сборная России пробилась в полуфинал ЮЧМ-2021. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.