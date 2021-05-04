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09:13 (мск), источник: ТАСС

Российские хоккеисты сыграют с командой Финляндии в полуфинале юниорского чемпионата мира

ТАСС, 4 мая. Сборная России по хоккею сыграет с командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира среди юниоров (игроки до 18 лет). Соревнования проходят в США.

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В четвертьфинале финны со счетом 2:0 обыграли команду Швейцарии. Шайбы забросили Саму Салминен (40) и Алекси Хеимосалми (51). Россияне ранее в понедельник в ¼ финала победили белорусов (5:2).

Команды, вышедшие в полуфинал, будут распределены согласно результатам на групповом этапе: итоговое место, набранные очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб. Рейтинг по итогам группового раунда выглядит следующим образом (от первой команды к последней): Канада, Финляндия, Россия, Швеция, США, Белоруссия, Чехия, Швейцария. В полуфинале первая команда рейтинга сыграет с последней, вторая — с третьей. Таким образом, финны (второй номер рейтинга) встретятся с россиянами (3).

Канадцы в четвертьфинале со счетом 10:3 обыграли чехов и за выход в финал поспорят с победителем встречи между сборными Швеции и США.

Полуфинальные встречи пройдут в ночь на 6 мая, матч за третье место и финал состоятся в ночь на 7 мая.

На предварительном этапе сборные России и Финляндии играли в группе В. Встреча команд завершилась победой финнов в серии буллитов (4:3).

Юниорский чемпионат мира проходит в американских Фриско и Плейно (штат Техас). Хоккеисты проживают в «пузыре». Из-за отмены чемпионатов мира в низших дивизионах по итогам первенства никто не покинет элиту. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, которая в финале турнира 2019 года обыграла команду России (4:3 ОТ).

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