Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
35
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Даллас Старз
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
72
Все события
Фоторепортажи
10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
9Триумф «Авангарда»
12:57 (мск), источник: Sport24

В оргкомитете ЧМ-2021 опровергли слухи о неготовности к проведению турнира: Угрозы нет, все по плану

Член совета директоров оргкомитета ЧМ-2021 Юрис Савицкис прокомментировал слухи о проблемах с подготовкой объектов к мировому первенству.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее в латвийских СМИ появилась информация, что ледовый холл на стадионе «Даугава» еще не готов к введению в эксплуатацию, хотя сроки сдачи объекта уже прошли.

«Мы готовы полностью. У нас есть варианты и А, и Б. Арена в стопроцентной готовности. Ледовый холл для игр полностью готов. То, о чем сейчас говорят, это речь идет об одном из тренировочных стадионов. Но у нас их достаточно. Угрозы для проведения чемпионата мира нет, все по плану. Все нормально», — рассказал Савицкис в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Самарцевым.

ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Моей жене пишут: шмара, шлюха, проститутка». Комментатора «Матч ТВ» затравили после чемпионской игры «Зенита»
Русская футболистка рассказала о сексе перед матчами: «Нас никто не контролирует»
Овечкин не доиграл матч, канадец избил Панарина и Бучневича
Стал известен соперник хоккеистов РФ в полуфинале юниорского ЧМ
Источник: Жирков покинет «Зенит»
Малкин лечился полтора месяца, чтобы пережить позор в дерби
Россиянка стала чемпионкой мира по шашкам после скандала
СМИ: Панарин выбыл до конца сезона после драки
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь