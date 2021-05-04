В оргкомитете ЧМ-2021 опровергли слухи о неготовности к проведению турнира: Угрозы нет, все по плану

Ранее в латвийских СМИ появилась информация, что ледовый холл на стадионе «Даугава» еще не готов к введению в эксплуатацию, хотя сроки сдачи объекта уже прошли.

«Мы готовы полностью. У нас есть варианты и А, и Б. Арена в стопроцентной готовности. Ледовый холл для игр полностью готов. То, о чем сейчас говорят, это речь идет об одном из тренировочных стадионов. Но у нас их достаточно. Угрозы для проведения чемпионата мира нет, все по плану. Все нормально», — рассказал Савицкис в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Самарцевым.