В оргкомитете ЧМ-2021 опровергли слухи о неготовности к проведению турнира: Угрозы нет, все по плану
Член совета директоров оргкомитета ЧМ-2021 Юрис Савицкис прокомментировал слухи о проблемах с подготовкой объектов к мировому первенству.
Член совета директоров оргкомитета ЧМ-2021 Юрис Савицкис прокомментировал слухи о проблемах с подготовкой объектов к мировому первенству.
Ранее в латвийских СМИ появилась информация, что ледовый холл на стадионе «Даугава» еще не готов к введению в эксплуатацию, хотя сроки сдачи объекта уже прошли.
«Мы готовы полностью. У нас есть варианты и А, и Б. Арена в стопроцентной готовности. Ледовый холл для игр полностью готов. То, о чем сейчас говорят, это речь идет об одном из тренировочных стадионов. Но у нас их достаточно. Угрозы для проведения чемпионата мира нет, все по плану. Все нормально», — рассказал Савицкис в беседе с корреспондентом Sport24 Максимом Самарцевым.
ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.